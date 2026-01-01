Grav este un CMS modern bazat pe fișiere care stochează tot conținutul ca fișiere Markdown pe sistemul de fișiere, eliminând complet baza de date. Construit pe PHP cu șabloane Twig, oferă încărcări rapide ale paginilor prin memorarea în cache bazată pe fișiere, un panou de administrare încorporat pentru editori non-tehnici și peste 300 de plugin-uri pentru formulare, SEO, căutare și conținut multilingv.

Găzduirea proprie a Grav pe VPS-ul tău înseamnă că backup-urile sunt la fel de simple ca și copierea unui folder, controlul versiunilor este gestionat nativ de Git, și nu există limite de conexiune la baza de date, dureri de cap legate de optimizarea interogărilor sau sarcini de backup separate — doar fișiere și aplicația ta rulând pe hardware-ul pe care îl controlezi.