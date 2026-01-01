Instalează Grav printr-un singur click.
CMS rapid, modern, bazat pe fișiere plate, care nu necesită o bază de date — doar fișiere Markdown, șabloane Twig și un ecosistem de plugin-uri.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grav
Grav este un CMS modern bazat pe fișiere care stochează tot conținutul ca fișiere Markdown pe sistemul de fișiere, eliminând complet baza de date. Construit pe PHP cu șabloane Twig, oferă încărcări rapide ale paginilor prin memorarea în cache bazată pe fișiere, un panou de administrare încorporat pentru editori non-tehnici și peste 300 de plugin-uri pentru formulare, SEO, căutare și conținut multilingv.
Găzduirea proprie a Grav pe VPS-ul tău înseamnă că backup-urile sunt la fel de simple ca și copierea unui folder, controlul versiunilor este gestionat nativ de Git, și nu există limite de conexiune la baza de date, dureri de cap legate de optimizarea interogărilor sau sarcini de backup separate — doar fișiere și aplicația ta rulând pe hardware-ul pe care îl controlezi.
Funcționalități cheie ale Grav
Fără bază de date
Tot conținutul există sub formă de fișiere Markdown, eliminând necesitatea configurării bazei de date, a pool-ului de conexiuni sau a optimizării interogărilor pentru sarcinile de lucru tipice ale unui site.
Panoul Administratorului Integrat
Gestionează pagini, teme, plugin-uri și conturi de utilizator printr-o interfață web bine pusă la punct, fără a atinge linia de comandă sau a edita fișierele direct.
Ecosistem bogat de plugin-uri
Peste 300 de pluginuri acoperă formulare, suport multilingv, căutare, SEO, optimizare imagini și multe altele — instalează-le cu un singur click din panoul de administrare.
Conținut compatibil cu Git
Arhitectura bazată pe fișiere face ca întregul site — conținutul, configurația și codul — să poată fi urmărit în Git pentru implementări automate și istoricul modificărilor.
Șablonare Twig
Construiește teme complet personalizate folosind motorul de șabloane Twig, cu acces la API-ul puternic de conținut, sistemul de taxonomie și pipeline-ul media.
De ce să rulezi Grav pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.