Implementează Nightlio printr-o instalare cu un singur click.
Monitor de dispoziție și jurnal zilnic auto-găzduit, care prioritizează confidențialitatea — o alternativă open-source la Daylio pentru VPS-ul tău.
Alege un plan VPS pentru Nightlio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Nightlio
Nightlio este un jurnal de dispoziție și un jurnal zilnic auto-găzduit, construit ca o alternativă gratuită, axată pe confidențialitate, la aplicațiile cu abonament precum Daylio. Înregistrează dispozițiile pe o scară de cinci puncte, atașează intrări de jurnal formatate Markdown, etichetează intrările cu grupuri personalizabile și revizuiește tiparele prin vizualizări calendaristice, contoare de serii și statistici agregate — totul dintr-o interfață web responsivă care funcționează pe browsere desktop și mobile.
Rularea Nightlio pe propriul tău VPS păstrează fiecare intrare de dispoziție și notă de jurnal într-o bază de date SQLite locală sub controlul tău, fără publicitate, fără telemetrie și fără riscul ca zidurile de plată să apară între tine și propriile tale date.
Funcționalități cheie ale Nightlio
Urmărirea zilnică a stării de spirit
Înregistrează-ți starea de spirit pe o scară de cinci puncte cu o singură atingere și urmărește cum apar tipare de-a lungul zilelor, săptămânilor și lunilor.
Jurnalizare Markdown
Atașează notițe Markdown bogate fiecărei intrări, cu titluri, liste și linkuri pentru o reflecție bogată în context.
Grupuri de etichete personalizate
Creează-ți propriile categorii, cum ar fi somnul, productivitatea sau socialul, și etichetează intrările pentru a descoperi ce îți influențează starea de spirit.
Calendar și serii
Răsfoiește istoricul stărilor de spirit într-o vizualizare calendar și rămâi motivat cu urmărirea integrată a șirului de jurnalizare.
Statistici edificatoare
Revizuiește starea de spirit medie în timp, diagramele de distribuție a stării de spirit și realizările gamificate care recompensează jurnalizarea consecventă.
Stocare SQLite
Toate intrările se află într-un singur fișier SQLite pe VPS-ul tău, ușor de făcut backup, de mutat între servere sau de exportat oricând.
De ce să rulezi Nightlio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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