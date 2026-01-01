Mastodon este principala rețea socială federată open-source — cel mai mare proiect din fediverse-ul ActivityPub, cu mii de instanțe operate independent și zeci de milioane de utilizatori la nivel mondial. Arată și se simte ca o platformă de microblogging familiară, dar fiecare server este deținut, moderat și operat de altcineva, iar utilizatorii de pe orice server pot urmări și conversa cu utilizatorii de pe orice alt server.

Rularea propriei tale instanțe Mastodon pe un VPS îți oferă o casă permanentă în fediverse — una pe care o controlezi pe deplin. Tu stabilești regulile, alegi cine se poate înscrie, decizi cine federează cu cine și deții datele, fără publicitate, fără un algoritm de cronologie și fără o platformă terță care poate schimba termenii mâine.