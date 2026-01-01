Instalează Mastodon cu un singur click.
Platformă de microblogging auto-găzduită, federată, care se conectează la o rețea globală de servere deținute independent.
Alege un plan VPS pentru Mastodon
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mastodon
Mastodon este principala rețea socială federată open-source — cel mai mare proiect din fediverse-ul ActivityPub, cu mii de instanțe operate independent și zeci de milioane de utilizatori la nivel mondial. Arată și se simte ca o platformă de microblogging familiară, dar fiecare server este deținut, moderat și operat de altcineva, iar utilizatorii de pe orice server pot urmări și conversa cu utilizatorii de pe orice alt server.
Rularea propriei tale instanțe Mastodon pe un VPS îți oferă o casă permanentă în fediverse — una pe care o controlezi pe deplin. Tu stabilești regulile, alegi cine se poate înscrie, decizi cine federează cu cine și deții datele, fără publicitate, fără un algoritm de cronologie și fără o platformă terță care poate schimba termenii mâine.
Funcționalități cheie ale Mastodon
Federație ActivityPub
Respectă standardul W3C ActivityPub, astfel încât instanța ta interoperează cu fiecare alt server Mastodon, Pleroma, Misskey și cu fediverse-ul mai larg.
Cronologie
Postările apar în ordinea în care au fost trimise — fără clasament algoritmic, fără reclame recomandate, fără un feed rearanjat care concurează pentru implicare.
Moderare la nivel de server
Regulile comunității definite de proprietar, avertismentele de conținut și blocările la nivel de instanță îți permit să cultivi o comunitate cu tonul pe care îl dorești.
Editor avansat de postări
Până la 500 de caractere per postare (configurabil), sondaje, atașamente media, avertismente de conținut, text alternativ și vizibilitate personalizabilă per postare.
API deschis și clienți
API-urile REST și de streaming mature alimentează un ecosistem vast de clienți mobili și desktop, inclusiv aplicațiile oficiale Mastodon pentru iOS și Android.
De ce să rulezi Mastodon pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.