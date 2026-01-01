Centrifugo este un server de mesagerie în timp real, open-source și independent de limbaj, care livrează mesaje instantanee utilizatorilor conectați prin WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport și gRPC. Orice backend — indiferent de limbaj sau framework — poate publica mesaje printr-un API HTTP sau gRPC simplu, ceea ce face simplă adăugarea de funcționalități în timp real la aplicațiile existente fără a le rescrie.

Auto-găzduirea Centrifugo pe VPS-ul tău elimină taxele per mesaj și per conexiune percepute de serviciile comerciale în timp real precum Pusher sau Ably, oferindu-ți în același timp control complet asupra scalării, rutării datelor și configurației de securitate.