Instalează Centrifugo cu un singur click.
Server de mesagerie scalabil în timp real pentru crearea de aplicații live cu WebSocket și mesagerie pub/sub.
Alege un plan VPS pentru Centrifugo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Centrifugo
Centrifugo este un server de mesagerie în timp real, open-source și independent de limbaj, care livrează mesaje instantanee utilizatorilor conectați prin WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport și gRPC. Orice backend — indiferent de limbaj sau framework — poate publica mesaje printr-un API HTTP sau gRPC simplu, ceea ce face simplă adăugarea de funcționalități în timp real la aplicațiile existente fără a le rescrie.
Auto-găzduirea Centrifugo pe VPS-ul tău elimină taxele per mesaj și per conexiune percepute de serviciile comerciale în timp real precum Pusher sau Ably, oferindu-ți în același timp control complet asupra scalării, rutării datelor și configurației de securitate.
Funcționalități cheie ale Centrifugo
Integrare independentă de limbă
Orice backend poate publica mesaje printr-un API HTTP sau gRPC simplu, astfel încât să adaugi funcționalități în timp real fără a schimba stack-ul tău tehnologic existent.
Istoric mesaje și recuperare
Stochează mesajele recente pe canal și redă automat evenimentele ratate clienților care se reconectează, prevenind pierderea datelor în timpul deconectărilor scurte.
Scalabilitate orizontală
Motorul bazat pe Redis îți permite să rulezi mai multe noduri Centrifugo și să gestionezi milioane de conexiuni concurente pe măsură ce baza ta de utilizatori crește.
Urmărirea prezenței
Urmărește ce utilizatori sunt online pe fiecare canal și transmite evenimente de conectare/deconectare, activând funcționalități precum indicatorii de tastare și listele de utilizatori activi.
Panoul Administratorului integrat
Monitorizează conexiunile, canalele și fluxul de mesaje în timp real prin interfața de administrare web, fără a configura instrumente separate de observabilitate.
De ce să rulezi Centrifugo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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