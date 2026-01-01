Implementează ClassroomIO cu instalare dintr-un singur click.
Sistem open-source de gestionare a învățării pentru conformitate, educația clienților și programe de formare a partenerilor.
Alege un plan VPS pentru ClassroomIO
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ClassroomIO
ClassroomIO este un sistem de management al învățării complet open-source, construit pentru companiile care trebuie să deruleze instruire de conformitate, academii de educație a clienților și programe de certificare a partenerilor dintr-o singură platformă. Acesta include cursuri nelimitate, lecții, exerciții, spații de lucru multi-organizaționale, certificate personalizate și un constructor de cursuri cu inteligență artificială care elaborează schițe și conținut de lecții pentru tine.
Găzduirea ClassroomIO pe propriul tău VPS păstrează înregistrările cursanților, ID-urile certificatelor și datele de audit ale instruirii sub controlul tău — fără taxe per utilizator, fără dependență de furnizor și fără o terță parte între organizația ta și datele sale de instruire. Stiva include Postgres, Redis și stocare de obiecte compatibilă cu S3, astfel încât întregul LMS rulează fără servicii externe.
Funcționalități cheie ale ClassroomIO
Instruire în conformitate
Urmărește termenele limită, reînnoirile, perioadele de grație și derogările cu certificate de marcă și ID-uri personalizate pentru programe de formare reglementate.
Instrument AI creare cursuri
Generează structuri de curs, conținut de lecții și teme folosind Gemini, GPT-4o sau Claude — apoi rafinează rezultatul în editor.
Tutor AI de lecții
Asistentul AI din lecție răspunde la întrebările cursanților pe pagină, bazându-se pe materialul de curs aferent.
Programe și coorte
Grupează cursurile în programe cu obiective, planificarea cohortelor, gestionarea echipelor și urmărirea progresului comun.
Spații de lucru multi-organizaționale
Rulează organizații separate cu propriul lor branding, domenii personalizate și profesori dintr-o singură instanță ClassroomIO.
REST API și Webhooks
Înscrie utilizatori, declanșează automatizări și primește evenimente precum certificate.issued sau enrollment.completed pentru a integra ClassroomIO în stiva ta.
De ce să rulezi ClassroomIO pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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