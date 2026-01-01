ClassroomIO este un sistem de management al învățării complet open-source, construit pentru companiile care trebuie să deruleze instruire de conformitate, academii de educație a clienților și programe de certificare a partenerilor dintr-o singură platformă. Acesta include cursuri nelimitate, lecții, exerciții, spații de lucru multi-organizaționale, certificate personalizate și un constructor de cursuri cu inteligență artificială care elaborează schițe și conținut de lecții pentru tine.

Găzduirea ClassroomIO pe propriul tău VPS păstrează înregistrările cursanților, ID-urile certificatelor și datele de audit ale instruirii sub controlul tău — fără taxe per utilizator, fără dependență de furnizor și fără o terță parte între organizația ta și datele sale de instruire. Stiva include Postgres, Redis și stocare de obiecte compatibilă cu S3, astfel încât întregul LMS rulează fără servicii externe.