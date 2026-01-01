Implementează Label Studio prin instalare cu un singur click.
Platformă de etichetare a datelor open-source pentru adnotarea textului, imaginilor, audio, video și a datelor de serii temporale pentru modele de învățare automată.
Alege un plan VPS pentru Label Studio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Label Studio
Label Studio este cea mai populară platformă open-source de etichetare a datelor, cu peste 27.000 de stele pe GitHub, care suportă adnotarea pentru fiecare tip major de date — text, imagini, audio, video, HTML, serii de timp și combinații multimodale. Echipele o folosesc pentru a construi seturi de date de antrenament de înaltă calitate, cu șabloane de etichetare personalizabile, adnotare asistată de ML și metrici de acord între adnotatori.
Găzduirea proprie a Label Studio pe propriul tău VPS păstrează datele de antrenament sensibile — imagini medicale, documente financiare, conținut de afaceri proprietar — în întregime în cadrul infrastructurii tale, fără taxe per utilizator sau per adnotare. Această implementare asociază Label Studio cu PostgreSQL 16 pentru stocarea fiabilă a proiectelor și adnotărilor.
Funcționalități cheie ale Label Studio
Adnotare multi-tip
Etichetează text, imagini, audio, video și date din serii temporale cu peste 50 de tipuri de șabloane personalizabile dintr-o singură platformă.
Etichetare asistată de ML
Conectează un backend ML pentru a pre-eticheta automat datele, permițând anotatorilor să revizuiască și să corecteze predicțiile în loc să eticheteze de la zero.
Fluxuri de lucru de învățare activă
Prioritizează cele mai incerte sau informative eșantioane pentru etichetare, pentru a maximiza îmbunătățirea modelului pe oră de adnotare petrecută.
Colaborare în echipă
Atribuie sarcini mai multor adnotatori și urmărește acordul dintre adnotatori pentru a asigura o calitate consecventă a etichetelor.
Export format ML
Exportă adnotările finalizate direct în COCO, VOC, YOLO și alte formate populare pentru antrenarea imediată a modelului.
De ce să rulezi Label Studio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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