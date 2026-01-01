Implementează Checkrr cu un singur click.
Scanează bibliotecile Plex și Jellyfin pentru conținut media corupt și înlocuiește automat fișierele defecte prin Sonarr, Radarr și Lidarr.
Alege un plan VPS pentru Checkrr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Checkrr
Checkrr este un scaner open-source de integritate a bibliotecii care protejează colecțiile mari de media de corupția silențioasă. Acesta rulează verificări ffprobe, magic-number și mimetype pentru fiecare fișier video, audio și de subtitrare din biblioteca ta, apoi hash-uiește fișierele verificate într-o bază de date bbolt, astfel încât scanările viitoare să sară peste conținutul cunoscut ca fiind bun și să se finalizeze în minute în loc de ore.
Când un fișier nu trece de inspecție, Checkrr se conectează la stiva arr pe care o rulezi deja — Sonarr, Radarr sau Lidarr — șterge copia defectă și declanșează o nouă descărcare prin serviciul corespunzător. Auto-găzduirea Checkrr îți menține inventarul media sub propriul control, fără limite API de la terți și cu zero costuri continue.
Funcționalități cheie ale Checkrr
Scanări de integritate ffprobe
Detectează fișierele trunchiate, etichetate greșit și care nu pot fi redate, pe care Plex și Jellyfin le omit în tăcere în timpul redării.
Sonarr Radarr Lidarr
Elimină fișierele corupte și declanșează o descărcare nouă prin intermediul stack-ului tău arr existent, fără intervenție manuală.
Rescanări rapide bazate pe hash
Stochează hash-uri de fișiere într-o bază de date bbolt, astfel încât scanările repetate să sară peste conținutul verificat și să se finalizeze în câteva minute, chiar și pe biblioteci de mai mulți terabytes.
Suport arr multi-instanță
Se conectează la mai multe instanțe Sonarr și Radarr simultan, cu mapări de cale per instanță pentru biblioteci 4K, anime și standard.
Notificări încorporate
Trimite rezultatele către Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP și Healthchecks pentru scanări programate nesupravegheate.
De ce să rulezi Checkrr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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