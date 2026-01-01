Checkrr este un scaner open-source de integritate a bibliotecii care protejează colecțiile mari de media de corupția silențioasă. Acesta rulează verificări ffprobe, magic-number și mimetype pentru fiecare fișier video, audio și de subtitrare din biblioteca ta, apoi hash-uiește fișierele verificate într-o bază de date bbolt, astfel încât scanările viitoare să sară peste conținutul cunoscut ca fiind bun și să se finalizeze în minute în loc de ore.

Când un fișier nu trece de inspecție, Checkrr se conectează la stiva arr pe care o rulezi deja — Sonarr, Radarr sau Lidarr — șterge copia defectă și declanșează o nouă descărcare prin serviciul corespunzător. Auto-găzduirea Checkrr îți menține inventarul media sub propriul control, fără limite API de la terți și cu zero costuri continue.