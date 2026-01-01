Implementează Rotki printr-o instalare cu un singur click.
Tracker de portofoliu cripto open-source care procesează toate datele local, păstrând informațiile tale financiare complet private.
Alege un plan VPS pentru Rotki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Rotki
Rotki este o aplicație open-source de urmărire a portofoliului, analiză și raportare fiscală, construită în jurul unui singur principiu: datele tale financiare nu părăsesc niciodată mașina ta. Spre deosebire de aplicațiile de portofoliu centralizate care agregă deținerile pe burse și portofele pe serverele lor, Rotki rulează local și procesează totul pe propriul tău VPS — fără conturi, fără partajare de date, fără risc de breșă.
Se conectează la Binance, Coinbase, Kraken și zeci de alte burse prin chei API doar pentru citire, urmărește portofelele Ethereum și Bitcoin și monitorizează pozițiile DeFi în protocoale precum Aave și Uniswap. Auto-găzduirea îți oferă acces persistent de pe orice dispozitiv fără a expune chei API sensibile unor terțe părți.
Funcționalități cheie ale Rotki
Prelucrarea locală a datelor
Toate datele portofoliului sunt procesate pe propriul tău server — nimic nu este trimis către servicii externe, eliminând riscul de încălcări ale securității datelor financiare.
Urmărire multi-bursă
Se conectează la Binance, Coinbase, Kraken și multe alte burse prin chei API doar pentru citire pentru o vizualizare unificată a portofoliului.
DeFi Protocol Asistență
Detectează automat pozițiile în Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO și alte protocoale DeFi, inclusiv randamentele și recompensele.
Generare Raport de Taxe
Generează rapoarte detaliate despre tranzacții, venituri și evenimente impozabile, formatate pentru contabili sau pentru import în software-ul de taxe.
Monitorizare Blockchain
Urmărește adresele Ethereum cu toate tokenurile ERC-20, adresele Bitcoin și deținerile NFT cu evaluare în timp real.
De ce să rulezi Rotki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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