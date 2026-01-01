Damselfly este o aplicație de gestionare a fotografiilor bazată pe server, construită pentru biblioteci foarte mari. Aceasta indexează un folder de imagini de nivel superior, construiește miniaturi în fundal și îți permite să cauți după etichete de cuvinte cheie IPTC, nume de foldere, metadate EXIF, fețe și obiecte detectate printr-o interfață de utilizator rapidă Blazor WebAssembly. Recunoașterea facială și detectarea obiectelor rulează local și offline, fără dependență de SaaS.

Auto-găzduirea Damselfly pe propriul tău VPS păstrează metadatele foto, vectorii faciali și structura bibliotecii în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu public de fotografii. Platforma gestionează peste 500.000 de cataloage de imagini cu căutări în mai puțin de o secundă, acceptă conturi multi-utilizator cu drepturi bazate pe roluri și se asociază cu clientul Damselfly Desktop pentru fluxuri de lucru de editare cu sincronizare pe laptop.