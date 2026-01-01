Implementează Damselfly cu instalare într-un singur click.
Gestionare foto bazată pe server, cu recunoaștere facială pe dispozitiv, detecție de obiecte și căutare full-text în metadate.
Alege un plan VPS pentru Damselfly
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Damselfly
Damselfly este o aplicație de gestionare a fotografiilor bazată pe server, construită pentru biblioteci foarte mari. Aceasta indexează un folder de imagini de nivel superior, construiește miniaturi în fundal și îți permite să cauți după etichete de cuvinte cheie IPTC, nume de foldere, metadate EXIF, fețe și obiecte detectate printr-o interfață de utilizator rapidă Blazor WebAssembly. Recunoașterea facială și detectarea obiectelor rulează local și offline, fără dependență de SaaS.
Auto-găzduirea Damselfly pe propriul tău VPS păstrează metadatele foto, vectorii faciali și structura bibliotecii în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu public de fotografii. Platforma gestionează peste 500.000 de cataloage de imagini cu căutări în mai puțin de o secundă, acceptă conturi multi-utilizator cu drepturi bazate pe roluri și se asociază cu clientul Damselfly Desktop pentru fluxuri de lucru de editare cu sincronizare pe laptop.
Funcționalități cheie ale Damselfly
Recunoaștere facială locală
Rulează detectarea și recunoașterea facială integral pe server, fără dependențe de API-uri terțe, grupând fotografiile după persoanele recunoscute pentru fluxuri de lucru de navigare după persoană.
Detecția obiectelor
Identifică obiecte, scene și culori de imagine din biblioteca ta, astfel încât o căutare pentru „câine” sau „plajă” returnează fotografii potrivite chiar și fără etichetare manuală.
Etichetare cu cuvinte cheie IPTC
Actualizări rapide și non-distructive ale cuvintelor cheie EXIF/IPTC prin intermediul ExifTool — JPEG-urile nu sunt re-codificate atunci când etichetele se modifică, păstrând calitatea originală.
Căutare metadate text integral
Căutare în mai puțin de o secundă printre sute de mii de imagini după etichetă, dosar, nume de fișier, cameră, obiectiv, interval de date, orientare și multe altele.
Coș de selecție
Salvează imagini din rezultatele căutării într-un coș persistent, apoi descarcă-le, exportă-le cu filigrane sau sincronizează-le pe un desktop cu clientul Damselfly.
De ce să rulezi Damselfly pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic