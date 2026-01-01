Reducere de până la 69% pentru Damselfly

Implementează Damselfly cu instalare într-un singur click.

Gestionare foto bazată pe server, cu recunoaștere facială pe dispozitiv, detecție de obiecte și căutare full-text în metadate.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
7,99  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Damselfly cu instalare într-un singur click.

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CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
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Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Damselfly

Damselfly este o aplicație de gestionare a fotografiilor bazată pe server, construită pentru biblioteci foarte mari. Aceasta indexează un folder de imagini de nivel superior, construiește miniaturi în fundal și îți permite să cauți după etichete de cuvinte cheie IPTC, nume de foldere, metadate EXIF, fețe și obiecte detectate printr-o interfață de utilizator rapidă Blazor WebAssembly. Recunoașterea facială și detectarea obiectelor rulează local și offline, fără dependență de SaaS.

Auto-găzduirea Damselfly pe propriul tău VPS păstrează metadatele foto, vectorii faciali și structura bibliotecii în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu public de fotografii. Platforma gestionează peste 500.000 de cataloage de imagini cu căutări în mai puțin de o secundă, acceptă conturi multi-utilizator cu drepturi bazate pe roluri și se asociază cu clientul Damselfly Desktop pentru fluxuri de lucru de editare cu sincronizare pe laptop.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Damselfly

Recunoaștere facială locală

Rulează detectarea și recunoașterea facială integral pe server, fără dependențe de API-uri terțe, grupând fotografiile după persoanele recunoscute pentru fluxuri de lucru de navigare după persoană.

Detecția obiectelor

Identifică obiecte, scene și culori de imagine din biblioteca ta, astfel încât o căutare pentru „câine” sau „plajă” returnează fotografii potrivite chiar și fără etichetare manuală.

Etichetare cu cuvinte cheie IPTC

Actualizări rapide și non-distructive ale cuvintelor cheie EXIF/IPTC prin intermediul ExifTool — JPEG-urile nu sunt re-codificate atunci când etichetele se modifică, păstrând calitatea originală.

Căutare metadate text integral

Căutare în mai puțin de o secundă printre sute de mii de imagini după etichetă, dosar, nume de fișier, cameră, obiectiv, interval de date, orientare și multe altele.

Coș de selecție

Salvează imagini din rezultatele căutării într-un coș persistent, apoi descarcă-le, exportă-le cu filigrane sau sincronizează-le pe un desktop cu clientul Damselfly.

De ce să rulezi Damselfly pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

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