Implementează Imaginary cu un singur click.
Microserviciu HTTP rapid, scalabil, pentru procesare de imagini de înaltă performanță, propulsat de libvips.
Alege un plan VPS pentru Imaginary
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Imaginary
Imaginary este un microserviciu HTTP open-source scris în Go, care efectuează operațiuni de procesare a imaginilor de înaltă performanță, cum ar fi redimensionarea, decuparea, rotirea, aplicarea de filigrane, conversia formatului și decuparea inteligentă. Susținut de libvips, procesează imaginile de câteva ori mai rapid decât ImageMagick sau GraphicsMagick, utilizând în același timp semnificativ mai puțină memorie.
Găzduirea proprie a Imaginary pe VPS-ul tău îți oferă un serviciu privat de procesare a imaginilor, cu latență scăzută, pentru propriile tale site-uri web, aplicații mobile și pipeline-uri, fără taxe per solicitare și fără expunere de date către terți. Este gata de integrat printr-un API HTTP simplu și suportă autorizarea cu cheie API, semnarea URL-urilor, limitarea ratei (throttling) și CORS pentru o expunere publică sigură.
Funcționalități cheie ale Imaginary
Performanța libvips
Procesează imagini JPEG, PNG, WEBP, HEIF și TIFF de până la 8 ori mai rapid decât ImageMagick, cu un consum redus de memorie.
Operațiuni avansate de imagine
Redimensionează, decupează, decupează inteligent, rotește, mărește, aplică filigran, estompează și convertește formate printr-un singur endpoint HTTP per operație.
Transformări pipeline
Combină mai multe transformări de imagine independente într-o singură cerere HTTP pentru a reda derivate fără călătorii suplimentare.
Cheie API și semnare URL
Protejează serviciul cu autorizare prin cheie API și semnături URL HMAC pentru a preveni abuzul atunci când este expus clienților publici.
Limitare a concurenței
Limitatorul HTTP încorporat limitează solicitările concurente pe secundă pentru a menține serviciul receptiv în condiții de trafic intens.
Surse URL la distanță
Preluă și procesează imagini direct din surse HTTP la distanță sau un director local montat folosind parametri de interogare.
De ce să rulezi Imaginary pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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