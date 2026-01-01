Instalează Hi.Events cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a evenimentelor și de ticketing pentru conferințe, ateliere și întâlniri.
Alege un plan VPS pentru Hi.Events
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hi.Events
Hi.Events este o platformă modernă, open-source, de gestionare a evenimentelor și de ticketing, construită pentru organizatorii care doresc control complet asupra evenimentelor lor, fără a plăti taxe per bilet platformelor comerciale. Gestionează întregul ciclu de viață al evenimentului — de la publicarea paginilor de evenimente și vânzarea biletelor, până la înregistrarea participanților și analiza vânzărilor — totul dintr-un tablou de bord unificat.
Auto-găzduirea Hi.Events pe propriul tău VPS menține datele participanților, configurația plăților și conținutul evenimentului sub controlul tău. În loc să pierzi un procent din fiecare bilet către un furnizor SaaS, plătești un cost fix pentru VPS, indiferent de numărul de bilete vândute, și poți personaliza platforma pentru a se potrivi brandului tău.
Funcționalități cheie ale Hi.Events
Pagini de evenimente personalizabile
Construiește pagini de evenimente de brand cu domenii personalizate, propriile tale logo-uri și layout-uri de pagină principală adaptate, care se potrivesc organizației tale.
Stripe Vânzări Bilete
Vinde bilete plătite și gratuite cu integrare nativă Stripe, coduri promoționale, limite de capacitate și reguli de prețuri eșalonate.
QR Check-in
Validează participanții la intrare folosind bilete cu cod QR și o interfață de check-in încorporată, concepută pentru personal pe dispozitive mobile.
Administrarea comenzilor
Urmărește comenzile, emite rambursări, retrimite biletele și exportă listele de participanți pentru imprimarea ecusoanelor sau pentru acțiuni ulterioare evenimentului.
Statistici de vânzări
Monitorizează vânzările de bilete, veniturile și tendințele de participare în timp real cu tablouri de bord încorporate și raportare per eveniment.
REST API și Webhooks
Integrează Hi.Events cu CRM-uri, liste de e-mail sau fluxuri de lucru personalizate printr-un API REST documentat și un sistem de webhook-uri.
De ce să rulezi Hi.Events pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.