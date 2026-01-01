Implementează Mbin cu instalare printr-un singur click.
Agregator de link-uri federat auto-găzduit și platformă de discuții construită pe ActivityPub — un fork al Kbin condus de comunitate.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mbin
Mbin este un agregator de conținut federat, open-source, care combină partajarea de linkuri, discuțiile în fir, votul și microblogging-ul pe o singură platformă. Fiind un fork al Kbin menținut de comunitate, vorbește nativ ActivityPub, astfel încât instanța ta interoperează cu Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed și cu fediverse-ul mai larg, fără punți sau infrastructură suplimentară.
Rularea Mbin pe propriul tău VPS îți oferă un colț autoguvernat al fediverse-ului, unde tu stabilești regulile, moderezi „revistele” și păstrezi fiecare postare și vot într-o bază de date pe care o deții. Nu există nicio companie centrală, nicio publicitate, nicio rearanjare algoritmică a cronologiilor feed-ului și niciun termen al platformei care se poate schimba fără notificare.
Funcționalități cheie ale Mbin
Federație ActivityPub
Suportul nativ ActivityPub conectează instanța ta cu Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed și orice alt server fediverse compatibil.
Reviste și discuții
Organizează conținutul în reviste tematice cu comentarii în fir de discuție în stil Reddit, votare și o experiență familiară de agregator de linkuri.
Microblogging încorporat
Postează actualizări scurte alături de fire de discuție extinse și ambele să ajungă la aceeași audiență federată de la un singur cont.
Controale de moderare și federare
Moderatorii per-revistă, instrumentele de administrare la nivel de instanță și listele de permisiuni sau blocări pentru federație îți permit să modelezi comunitatea pe care vrei să o găzduiești.
OAuth și REST API
Un server OAuth 2.0 de primă clasă și un API REST documentat alimentează clienții mobili terți, boții și integrările.
Open-source și condusă de comunitate
AGPL-licensed și menținut de o comunitate activă de contribuitori după ce s-a desprins din Kbin — fără dependență de un singur furnizor.
De ce să rulezi Mbin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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