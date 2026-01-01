VERT este un instrument open-source de conversie a fișierelor care procesează totul local în browser folosind WebAssembly. Fișierele nu părăsesc niciodată dispozitivul utilizatorului — nu există procesare pe partea serverului, nicio încărcare și nicio reținere de date. Convertește documente, imagini, audio și video folosind FFmpeg-WASM.

Auto-găzduirea VERT pe un VPS îl face disponibil ca un instrument privat de echipă, accesibil din orice browser fără a depinde de servicii de conversie terțe. Conversia în lot cu drag-and-drop, fără limite de dimensiune a fișierelor și dependența zero de cloud îl fac o alternativă practică pentru fluxurile de lucru care prioritizează confidențialitatea.