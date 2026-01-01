Implementează jsreport cu instalare într-un singur click.
Platformă de raportare JavaScript auto-găzduită pentru generarea de documente PDF, Excel și DOCX din șabloane HTML prin API REST.
Alege un plan VPS pentru jsreport
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu jsreport
jsreport este un server de raportare open-source care generează documente de afaceri de calitate profesională din șabloane HTML. Echipele de dezvoltare îl utilizează ca un serviciu partajat pe care orice aplicație din organizație îl poate apela prin API REST — transmițând date JSON și primind un răspuns PDF, foaie de calcul Excel, DOCX sau HTML formatat, fără nicio logică de randare în aplicația apelantă. Șabloanele sunt scrise în HTML și CSS standard, utilizând Handlebars sau alte motoare acceptate, astfel încât orice dezvoltator web le poate crea și menține fără a învăța un DSL proprietar.
Găzduirea proprie a jsreport păstrează documentele generate — facturi, contracte, situații financiare — pe infrastructura pe care o controlezi, fără a trimite date de afaceri sensibile către un serviciu de randare terț. Fără taxe per document și fără limite de utilizare.
Funcționalități cheie ale jsreport
Formate de ieșire multiple
Generează PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV sau XML din același șablon, schimbând formatul printr-un parametru API fără a menține designuri separate.
Redare REST API
Fiecare șablon este un endpoint POST — aplicațiile transmit date JSON și primesc înapoi documentul redat, decuplând logica raportului de codul aplicației.
Designer bazat pe browser
Proiectează, previzualizează și testează șabloane de rapoarte direct în browser, utilizând editorul web încorporat, fără a comuta între instrumente.
Programare rapoarte
Programează rapoartele să ruleze automat la intervale fixe și livrează-le prin email sau stochează ieșirea, eliminând exporturile recurente manuale.
Versionare șablon
Poți urmări fiecare modificare a unui șablon cu istoricul versiunilor încorporat și poți reveni la orice versiune anterioară fără a menține un VCS separat.
De ce să rulezi jsreport pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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