jsreport este un server de raportare open-source care generează documente de afaceri de calitate profesională din șabloane HTML. Echipele de dezvoltare îl utilizează ca un serviciu partajat pe care orice aplicație din organizație îl poate apela prin API REST — transmițând date JSON și primind un răspuns PDF, foaie de calcul Excel, DOCX sau HTML formatat, fără nicio logică de randare în aplicația apelantă. Șabloanele sunt scrise în HTML și CSS standard, utilizând Handlebars sau alte motoare acceptate, astfel încât orice dezvoltator web le poate crea și menține fără a învăța un DSL proprietar.

Găzduirea proprie a jsreport păstrează documentele generate — facturi, contracte, situații financiare — pe infrastructura pe care o controlezi, fără a trimite date de afaceri sensibile către un serviciu de randare terț. Fără taxe per document și fără limite de utilizare.