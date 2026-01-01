Instalează WhoDB cu un singur click.
Explorator de baze de date ușor, bazat pe web, pentru Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis și altele.
Alege un plan VPS pentru WhoDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WhoDB
WhoDB este un instrument rapid și ușor de gestionare a bazelor de date care îți permite să explorezi și să interoghezi mai multe sisteme de baze de date printr-o singură interfață web. Suportă PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch și ClickHouse, făcându-l o alegere versatilă pentru dezvoltatori și administratori care lucrează cu diverse stive de date.
WhoDB se concentrează pe simplitate și viteză: conectează-te la bazele tale de date direct din UI, rulează interogări, navighează prin tabele și inspectează datele — fără a necesita o configurare complexă sau un software client voluminos. Opțional, integrează modele AI precum OpenAI sau Ollama pentru a genera interogări din limbaj natural direct în cadrul interfeței.
Funcționalități cheie ale WhoDB
Suport multi-bază de date
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch și ClickHouse dintr-o singură interfață unificată.
Interogări asistate de AI
Utilizează OpenAI, Anthropic sau un model local Ollama pentru a genera interogări SQL și NoSQL din solicitări în limbaj natural direct în editor.
Navigare și editare tabele
Răsfoiește, filtrează, paginează și editează rânduri în tabele și colecții, făcând inspecția de rutină a datelor și corecțiile rapide și intuitive.
Implementare ușoară
Se livrează ca un singur container Docker, fără dependențe externe, astfel că pornește în câteva secunde și adaugă o sarcină minimă VPS-ului tău.
De ce să rulezi WhoDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.