WhoDB este un instrument rapid și ușor de gestionare a bazelor de date care îți permite să explorezi și să interoghezi mai multe sisteme de baze de date printr-o singură interfață web. Suportă PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch și ClickHouse, făcându-l o alegere versatilă pentru dezvoltatori și administratori care lucrează cu diverse stive de date.

WhoDB se concentrează pe simplitate și viteză: conectează-te la bazele tale de date direct din UI, rulează interogări, navighează prin tabele și inspectează datele — fără a necesita o configurare complexă sau un software client voluminos. Opțional, integrează modele AI precum OpenAI sau Ollama pentru a genera interogări din limbaj natural direct în cadrul interfeței.