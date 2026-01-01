Instalează Matrix Conduit cu un singur click.
Homeserver Matrix ușor, bazat pe Rust, pentru chat securizat și federat, cu un consum minim de resurse.
Alege un plan VPS pentru Matrix Conduit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Matrix Conduit
Matrix Conduit este un homeserver Matrix simplu, rapid și fiabil, scris în Rust. Conceput ca o alternativă ușoară la Synapse, este livrat ca un singur fișier binar cu o bază de date RocksDB încorporată, eliminând necesitatea PostgreSQL sau a altor servicii externe și reducând dramatic amprenta de resurse necesară pentru a rula propriul server de chat.
Auto-găzduirea Conduit pe un VPS îți oferă proprietatea deplină asupra istoricului mesajelor, a fișierelor media și a cheilor de criptare, în timp ce încă federează cu rețeaua globală Matrix. Criptarea end-to-end este activată implicit, iar orice client Matrix standard, cum ar fi Element, FluffyChat sau Cinny, se conectează imediat, astfel încât comunitatea ta continuă să utilizeze instrumentele pe care le cunoaște deja.
Funcționalități cheie ale Matrix Conduit
Amprentă ușoară
Un singur binar Rust cu o stocare RocksDB încorporată rulează confortabil pe planuri VPS mici, unde Synapse s-ar confrunta cu dificultăți.
Criptare end-to-end
Camerele private și mesajele directe sunt criptate în mod implicit, astfel încât conținutul mesajelor rămâne ilizibil nimănui altcuiva decât destinatarilor.
Federație Matrix
Conectează-te cu utilizatorii de pe orice alt server Matrix din întreaga lume prin protocolul deschis Matrix și rețeaua de federație.
Nu există bază de date externă
Stochează toate datele într-o instanță RocksDB încorporată, eliminând complexitatea configurării, optimizării și a backup-ului PostgreSQL.
Clienți standard suportați
Funcționează cu Element, FluffyChat, Cinny, Nheko și cu orice alt client care utilizează API-ul client-server Matrix.
Control token de înregistrare
Restricționează crearea de conturi noi în spatele unui token secret partajat, astfel încât doar persoanele pe care le inviți se pot înregistra pe serverul tău.
De ce să rulezi Matrix Conduit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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