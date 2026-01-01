Implementează GitBucket cu un singur click.
Platformă Git open-source auto-găzduită, cu o interfață în stil GitHub, alimentată de JVM.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GitBucket
GitBucket este o platformă Git open-source bazată pe Scala, care oferă o experiență familiară în stil GitHub pe o infrastructură pe care o controlezi. Acesta include găzduire de depozite, cereri de extragere (pull requests), probleme (issues), wiki-uri și un model de cont care reflectă convențiile GitHub, astfel încât echipele existente îl adoptă fără a fi nevoie de instruire suplimentară.
Funcționând pe JVM cu o bază de date H2 încorporată, gata de utilizare, GitBucket nu necesită servicii externe pentru a începe și se scalează prin plugin-uri pentru autentificare LDAP, integrări CI și baze de date externe. Auto-găzduirea păstrează codul sursă, token-urile de acces și istoricul de audit în interiorul VPS-ului tău, în loc de un SaaS terț.
Funcționalități cheie ale GitBucket
Flux de lucru în stil GitHub
Depozitele, cererile de extragere, problemele și etapele se mapează direct la convențiile GitHub, astfel încât contribuitorii să rămână productivi din prima zi.
Ecosistem de pluginuri
Plugin-urile oficiale și cele ale comunității extind GitBucket cu runneri CI, notificări, căutare de cod și furnizori de autentificare.
Acces SSH și Git HTTPS
Dezvoltatorii efectuează operațiuni push și pull prin Git standard, prin HTTPS sau SSH, pe un port dedicat, pentru instrumente client obișnuite.
Wiki încorporat și gestionare a problemelor încorporată
Fiecare repozitoriu vine cu un wiki și un tracker complet de probleme, păstrând documentația și lucrul la proiect lângă cod.
Portabilitate bazată pe JVM
Aplicația Scala single-WAR rulează oriunde rulează și JVM-ul, făcând upgrade-urile și backup-urile previzibile pe orice VPS.
De ce să rulezi GitBucket pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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