Implementează FreeCAD cu un singur click.
Modelator CAD 3D parametric gratuit, accesibil din orice browser prin KasmVNC, fără a necesita instalare locală.
Alege un plan VPS pentru FreeCAD
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FreeCAD
FreeCAD este un modelator CAD 3D parametric, gratuit și open-source, utilizat de ingineri, designeri de produse și arhitecți din întreaga lume. Spre deosebire de instrumentele bazate pe plasă, FreeCAD funcționează cu geometrie precisă bazată pe constrângeri, astfel încât fiecare dimensiune poate fi modificată în orice moment fără a reconstrui un model de la zero. Acest șablon rulează FreeCAD într-un desktop accesibil din browser prin KasmVNC, transformând orice dispozitiv conectat la internet într-o stație de lucru CAD performantă.
Găzduirea FreeCAD pe propriul tău VPS înseamnă că mediul tău de inginerie — incluzând macro-uri personalizate, biblioteci de piese și fișiere de proiect — este întotdeauna disponibil de pe orice dispozitiv, fără a gestiona instalările de software pe mai multe mașini. Stocarea persistentă a volumelor îți păstrează toată munca intactă la actualizările containerelor și la reporniri.
Funcționalități cheie ale FreeCAD
Acces prin browser
Desktop-ul complet FreeCAD livrat prin KasmVNC, accesibil din orice browser modern fără a instala nimic local.
Modelare parametrică
Schițatorul bazat pe constrângeri și mediul de lucru Part Design îți permit să modifici orice dimensiune în orice moment, fără a reconstrui modelul.
Mediu de lucru multiplu
Bancuri de lucru dedicate pentru modelare solidă, ansambluri, desene tehnice, analiză FEM și multe altele, într-o singură aplicație.
Suport format standard
Importă și exportă fișiere STEP, IGES, STL, DXF și SVG pentru compatibilitate cu alte instrumente CAD și fluxuri de lucru de fabricație.
Python scriptare
Automatizează sarcinile repetitive, creează macrocomenzi personalizate și construiește noi spații de lucru folosind motorul de scripting Python încorporat.
De ce să rulezi FreeCAD pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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