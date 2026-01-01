FreeCAD este un modelator CAD 3D parametric, gratuit și open-source, utilizat de ingineri, designeri de produse și arhitecți din întreaga lume. Spre deosebire de instrumentele bazate pe plasă, FreeCAD funcționează cu geometrie precisă bazată pe constrângeri, astfel încât fiecare dimensiune poate fi modificată în orice moment fără a reconstrui un model de la zero. Acest șablon rulează FreeCAD într-un desktop accesibil din browser prin KasmVNC, transformând orice dispozitiv conectat la internet într-o stație de lucru CAD performantă.

Găzduirea FreeCAD pe propriul tău VPS înseamnă că mediul tău de inginerie — incluzând macro-uri personalizate, biblioteci de piese și fișiere de proiect — este întotdeauna disponibil de pe orice dispozitiv, fără a gestiona instalările de software pe mai multe mașini. Stocarea persistentă a volumelor îți păstrează toată munca intactă la actualizările containerelor și la reporniri.