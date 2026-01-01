Implementează Gotify cu un singur click.
Server de notificări push cu auto-găzduire, cu un API REST simplu și livrare WebSocket în timp real.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gotify
Gotify este un server de notificări push ușor, open-source, care îți permite să trimiți și să primești mesaje în timp real. Un API REST simplu facilitează integrarea notificărilor din scripturi, instrumente de monitorizare, cron jobs și aplicații fără a te baza pe Firebase, Pushover sau orice alt serviciu terț. Acesta suportă multiple aplicații client și organizează notificările după sursă, cu niveluri de prioritate.
Auto-găzduirea Gotify păstrează toate datele de notificare pe propriul tău VPS, garantând confidențialitatea și disponibilitatea. Amprenta sa minimă de resurse înseamnă că rulează confortabil alături de alte aplicații fără a concura pentru memorie sau CPU.
Funcționalități cheie ale Gotify
Simplu REST API
Trimite notificări din orice script sau aplicație cu o singură cerere HTTP POST — nu este necesar niciun SDK și nicio configurare complexă.
WebSockets în timp real
Mesajele sunt transmise instantaneu către clienții conectați prin WebSocket, asigurând că alertele apar pe dispozitivele tale în momentul în care sunt trimise.
Android și Clienți Web
Primește notificări pe dispozitive Android cu aplicația oficială sau monitorizează mesajele în orice browser prin interfața web încorporată.
Suport aplicații multiple
Organizează notificările după aplicația sursă cu token-uri separate și niveluri de prioritate, păstrând alerte de monitorizare, backup-uri și evenimente CI clar separate.
Extensibilitate plugin
Extinde Gotify cu plugin-uri comunitare pentru a adăuga noi surse de notificare, reguli de redirecționare și integrări personalizate fără a modifica serverul principal.
De ce să rulezi Gotify pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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