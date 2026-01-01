Instalează Plone cu un singur click.
Sistem de gestionare a conținutului securizat, cu sursă deschisă, de încredere pentru guverne, universități și întreprinderi de peste două decenii.
Alege un plan VPS pentru Plone
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Plone
Plone este un CMS open-source matur, de nivel enterprise, construit pe o fundație solidă Python. Acesta alimentează mii de site-uri pentru agenții guvernamentale, universități, ONG-uri și corporații globale, cu un istoric de peste 20 de ani fără nicio vulnerabilitate de execuție de cod la distanță raportată. Plone 6 include interfața Classic UI — un mediu editorial complet, cu control granular al accesului bazat pe roluri, conținut multilingv, versionare și un ecosistem bogat de add-on-uri, depășind 300 de pachete.
Găzduirea Plone pe propriul tău VPS îți oferă proprietatea completă asupra conținutului și datelor utilizatorilor, fără licențiere per utilizator, și flexibilitatea de a extinde platforma prin add-on-uri Python și un API REST care alimentează fluxurile de lucru de publicare headless și hibride.
Funcționalități cheie ale Plone
Securitate enterprise
Plone are un istoric de securitate de 20 de ani și o echipă dedicată de securitate — ceea ce îl face CMS-ul preferat pentru organizațiile guvernamentale și de sănătate care nu își permit breșe de securitate.
Control acces granular
Definește roluri și permisiuni la orice nivel al arborelui de conținut, astfel încât editorii, revizorii și cititorii să vadă și să modifice doar ceea ce sunt autorizați să acceseze.
Versionare completă a conținutului
Fiecare modificare de conținut este urmărită și reversibilă — compară versiuni, restaurează stări anterioare și menține o pistă de audit completă fără pluginuri suplimentare.
Asistență multilingvă
Gestionează conținutul în mai multe limbi cu fluxuri de lucru de traducere integrate, navigare adaptată limbii și controale de publicare specifice fiecărei limbi.
REST API
Stratul plone.restapi expune tot conținutul și configurația ca endpoint-uri JSON, permițând publicare headless, aplicații mobile și integrări cu terțe părți.
Ecosistem de module suplimentare extensibil
Peste 300 de extensii ale comunității acoperă eCommerce, autentificarea LDAP, căutarea avansată și fluxurile de lucru personalizate — toate instalabile fără a modifica codul sursă.
De ce să rulezi Plone pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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