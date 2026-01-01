Implementează Tianji cu un singur click.
Un centru de informații complet open source care combină analize de site web, monitorizare a uptime-ului și urmărire a stării serverului într-un singur panou de bord.
Alege un plan VPS pentru Tianji
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tianji
Tianji este un hub de informații all-in-one open-source care reunește analize web, monitorizarea uptime-ului și urmărirea stării serverelor sub o singură interfață. În loc să gestionezi instrumente separate pentru fiecare problemă, Tianji îți permite să urmărești metricile vizitatorilor, să monitorizezi dacă serviciile tale sunt accesibile și să raportezi starea de sănătate a serverelor tale — totul dintr-un singur panou de bord cu un sistem unificat de notificare.
Construit pentru echipe și operatori individuali deopotrivă, Tianji suportă acces multi-utilizator cu permisiuni bazate pe roluri și restricționează înregistrările noi în mod implicit, astfel încât doar utilizatorii invitați se pot alătura. Un OpenAPI integrat oferă acces programatic la toate datele. Self-hosting-ul îți păstrează datele de analiză și monitorizare pe propria infrastructură, departe de platformele terțe.
Funcționalități cheie ale Tianji
Analiza site-ului
Urmărește vizualizările de pagină, vizitatorii unici, sursele de referință și parametrii UTM fără a te baza pe Google Analytics sau a trimite date către terțe părți.
Monitorizare uptime
Verifică continuu dacă site-urile și API-urile tale sunt accesibile și primește alerte imediat când un serviciu pică.
Urmărire stare server
Instalează reporterul ușor Tianji pe orice server pentru a transmite metricile CPU, de memorie, de disc și de rețea înapoi la panoul tău de bord.
Notificări inteligente
Redirecționează alertele pentru întreruperi și probleme de server către Telegram, Slack, email, webhook-uri și alte canale dintr-o singură configurație.
Acces OpenAPI
Un API REST complet documentat îți permite să interoghezi programatic date de analiză și monitorizare pentru tablouri de bord personalizate sau integrări.
De ce să rulezi Tianji pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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