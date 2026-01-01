Tianji este un hub de informații all-in-one open-source care reunește analize web, monitorizarea uptime-ului și urmărirea stării serverelor sub o singură interfață. În loc să gestionezi instrumente separate pentru fiecare problemă, Tianji îți permite să urmărești metricile vizitatorilor, să monitorizezi dacă serviciile tale sunt accesibile și să raportezi starea de sănătate a serverelor tale — totul dintr-un singur panou de bord cu un sistem unificat de notificare.

Construit pentru echipe și operatori individuali deopotrivă, Tianji suportă acces multi-utilizator cu permisiuni bazate pe roluri și restricționează înregistrările noi în mod implicit, astfel încât doar utilizatorii invitați se pot alătura. Un OpenAPI integrat oferă acces programatic la toate datele. Self-hosting-ul îți păstrează datele de analiză și monitorizare pe propria infrastructură, departe de platformele terțe.