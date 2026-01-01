Deploy Jupyter Notebook in one click installation.
Interactive web environment for writing and executing live code, data analysis, and visualizations in one document.
Alege un plan VPS pentru Jupyter Notebook
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jupyter Notebook
Jupyter Notebook is the cornerstone tool for interactive computing, combining executable code cells, rich text, mathematical equations, and inline visualizations in a single shareable document. It is the standard environment for data science, machine learning experimentation, and reproducible research across academia and industry.
Self-hosting Jupyter Notebook on a VPS removes cloud execution limits, protects sensitive datasets from third-party platforms, and gives you persistent storage that survives container restarts — so your notebooks, datasets, and experiment results are always where you left them.
Funcționalități cheie ale Jupyter Notebook
Live Code Execution
Run Python code cell-by-cell with immediate output, making iterative data exploration and debugging fast and intuitive.
Inline Visualizations
Render Matplotlib, Seaborn, and Plotly charts directly in the notebook alongside the code that generates them.
Reproducible Research
Combine code, Markdown explanations, and LaTeX equations in one document that captures both the analysis and the reasoning behind it.
Persistent Storage
Notebooks and datasets persist in a dedicated volume across container restarts, ensuring your work is never lost between sessions.
Token-Based Access
Protect your notebook environment with a configurable access token, keeping your data and code private on your public VPS.
De ce să rulezi Jupyter Notebook pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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