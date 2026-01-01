Implementează PowerDNS-Admin cu un singur click.
Interfață web modernă pentru gestionarea zonelor PowerDNS, înregistrărilor, utilizatorilor și a controlului accesului dintr-un singur panou de bord.
Alege un plan VPS pentru PowerDNS-Admin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin este o interfață web open-source pentru serverul DNS autoritar PowerDNS, oferindu-ți o interfață de utilizator (UI) prietenoasă pentru a gestiona zonele DNS forward și reverse, înregistrările, șabloanele și cheile DNSSEC fără a edita fișiere de configurare sau a crea manual apeluri API. Acesta suportă controlul accesului bazat pe roluri, permisiuni per-zonă, înregistrarea activității și autentificarea prin LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) și conturi locale încorporate cu autentificare opțională în doi factori.
Acest șablon include PowerDNS-Admin împreună cu un server autoritar PowerDNS și un backend MariaDB, astfel încât obții un stack complet integrat de găzduire DNS pe propriul tău VPS. Auto-găzduirea plasează nameserverele, datele zonei și API-ul DNS în întregime pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per-zonă și fără niciun furnizor DNS terț implicat.
Funcționalități cheie ale PowerDNS-Admin
UI de gestionare a zonelor
Creează, editează și șterge zone și înregistrări DNS directe și inverse printr-un panou de bord web curat, în loc să editezi fișierele de zonă sau să apelezi API-uri brute.
Server PowerDNS inclus
Include un server PowerDNS autoritar gata de funcționare, cu API-ul HTTP activat și pre-conectat la UI-ul de administrare, astfel încât stiva este funcțională imediat.
Controlul accesului bazat pe roluri
Poți atribui administratori, operatori și utilizatori la nivel de zonă cu permisiuni granulare per zonă, astfel încât echipele să poată gestiona DNS-ul fără a partaja un singur cont de super-administrator.
Autentificare afacere
Integrează-te cu sistemele de identitate existente prin LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) și autentificare opțională cu doi factori TOTP pentru conturile locale.
Înregistrarea activității și auditul
Fiecare modificare de zonă și de înregistrare este înregistrată cu utilizatorul responsabil, oferindu-ți un istoric complet de audit pentru conformitate și rezolvarea incidentelor.
Șabloane de zonă și IDN
Șabloanele de zonă reutilizabile accelerează integrarea noilor domenii, în timp ce suportul complet pentru IDN și Punycode acoperă numele de domenii internaționalizate fără conversie manuală.
De ce să rulezi PowerDNS-Admin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Atlas CMMS
CMMS cu auto-găzduire pentru comenzi de lucru, mentenanță preventivă și urmărirea activelor