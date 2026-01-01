Fireshare este o platformă de partajare media auto-găzduită, concepută pentru partajarea clipurilor de joc, videoclipurilor și imaginilor prin linkuri unice, partajabile per element. Încarcă-ți înregistrările o singură dată și partajează-le individual cu prietenii sau public — fiecare clip primește propria adresă URL, cu protecție opțională prin parolă pentru elementele pe care vrei să le păstrezi semi-private.

Spre deosebire de serviciile video cloud, Fireshare rulează în întregime pe propriul tău VPS, fără limite de încărcare, fără filigrane și fără a fi necesar un cont pentru spectatori. Conținutul este organizat pe jocuri, navigabil printr-un flux public sau privat și la care te poți abona prin RSS — oferind publicului tău o casă adecvată pentru conținutul tău video, fără a-i trimite către o platformă terță.