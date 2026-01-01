Implementează Fireshare prin instalare cu un singur click.
Platformă auto-găzduită de partajare video și imagini pentru clipuri de joc, cu linkuri unice partajabile și acces protejat prin parolă.
Alege un plan VPS pentru Fireshare
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.
Ce poți crea cu Fireshare
Fireshare este o platformă de partajare media auto-găzduită, concepută pentru partajarea clipurilor de joc, videoclipurilor și imaginilor prin linkuri unice, partajabile per element. Încarcă-ți înregistrările o singură dată și partajează-le individual cu prietenii sau public — fiecare clip primește propria adresă URL, cu protecție opțională prin parolă pentru elementele pe care vrei să le păstrezi semi-private.
Spre deosebire de serviciile video cloud, Fireshare rulează în întregime pe propriul tău VPS, fără limite de încărcare, fără filigrane și fără a fi necesar un cont pentru spectatori. Conținutul este organizat pe jocuri, navigabil printr-un flux public sau privat și la care te poți abona prin RSS — oferind publicului tău o casă adecvată pentru conținutul tău video, fără a-i trimite către o platformă terță.
Funcționalități cheie ale Fireshare
Linkuri partajabile pe clip
Fiecare videoclip și imagine primește o adresă URL publică unică pe care o poți partaja direct — fără crearea forțată a unui cont sau redirecționare către o platformă pentru spectatori.
Partajare protejată cu parolă
Blochează clipuri individuale sau întregul tău feed în spatele unei parole, astfel încât tu să controlezi exact cine îți poate vizualiza conținutul.
Organizație bazată pe joc
Etichetează și navighează conținutul după titlul jocului, păstrând clipurile tale organizate și facilitând spectatorilor să găsească înregistrări pentru un anumit joc.
Suport flux RSS
Fireshare generează fluxuri RSS astfel încât urmăritorii să se poată abona și să primească notificări ori de câte ori publici clipuri sau imagini noi.
Transcodare video încorporată
Transcodarea bazată pe CPU procesează automat încărcările în formate optimizate pentru web, astfel încât clipurile să ruleze fluid în orice browser, fără conversie manuală.
De ce să rulezi Fireshare pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Locația recomandată a serverului:
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Lansezi local. Crești global.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
30 zile garanție
Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.
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