Instalează HandBrake cu un singur click.
Transcoder video open-source, accesibil din orice browser, cu conversie în lot și procesare automată a folderelor monitorizate.
Alege un plan VPS pentru HandBrake
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HandBrake
HandBrake este cel mai utilizat transcoder video open-source, capabil să convertească practic orice format video în formate de ieșire moderne, larg compatibile, precum MP4 și MKV. Această implementare rulează HandBrake într-un container Docker și transmite interfața sa grafică completă către browserul tău folosind noVNC — nu este necesară nicio instalare pe desktop. Obții interfața completă HandBrake UI cu toate presetările sale de codare, suport pentru subtitrări, marcaje de capitol și opțiuni de accelerare hardware, accesibilă de pe orice dispozitiv cu un browser modern.
Containerul include o funcție de „watch folder” care convertește automat orice fișiere video pe care le plasezi în directorul de intrare desemnat, făcând simplă rularea sarcinilor în serie nesupravegheate pe VPS-ul tău.
Funcționalități cheie ale HandBrake
GUI bazat pe browser
Interfața desktop completă HandBrake se transmite direct în browserul tău prin noVNC — o poți accesa de oriunde fără a instala niciun software local.
Dosar de monitorizare automat
Fișierele plasate în folderul de monitorizare sunt automat puse în coadă și convertite în fundal, permițând procesarea în loturi fără supraveghere și fără interacțiune manuală.
Suport extins pentru formate
Acceptă practic orice format sursă video și convertește în MP4, MKV sau WebM cu un control precis asupra codecurilor, bitrate-urilor, rezoluției și pistelor audio.
Presetări de codificare
Zeci de presetări încorporate vizează dispozitive specifice și niveluri de calitate — de la profiluri optimizate pentru streaming la codificări de arhivare de înaltă calitate — reducând timpul de configurare.
Suport pentru subtitrări și capitole
Importă, încorporează sau transmite piste de subtitrare și marcaje de capitol în timpul conversiei, păstrând metadatele din fișierul sursă original.
De ce să rulezi HandBrake pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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