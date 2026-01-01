Statistici pentru Strava este un tablou de bord de analiză auto-găzduit care preia istoricul complet al activităților tale Strava și îl redă sub formă de diagrame interactive, hărți termice geografice, rapoarte de utilizare a echipamentului, analiză de segmente și recenzii anuale — toate stocate local pe propriul tău server. Spre deosebire de aplicația oficială Strava, nu pierde niciodată datele istorice în spatele unui paywall și îți oferă proprietatea deplină asupra înregistrărilor tale atletice.

Configurarea necesită o aplicație API Strava (gratuită de creat) și un flux de autorizare OAuth unic pentru a genera un token de reîmprospătare. Odată conectat, daemonul de fundal importă automat activități noi și menține tabloul tău de bord actualizat. Este necesar un cont Strava pentru a utiliza această aplicație.