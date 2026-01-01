Implementează statistici pentru Strava cu instalare printr-un singur click.
Tablou de bord personal pentru analiza sportivă, auto-găzduit, care transformă activitățile tale Strava în statistici detaliate, grafice și hărți termice.
Alege un plan VPS pentru Statistics for Strava
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Statistics for Strava
Statistici pentru Strava este un tablou de bord de analiză auto-găzduit care preia istoricul complet al activităților tale Strava și îl redă sub formă de diagrame interactive, hărți termice geografice, rapoarte de utilizare a echipamentului, analiză de segmente și recenzii anuale — toate stocate local pe propriul tău server. Spre deosebire de aplicația oficială Strava, nu pierde niciodată datele istorice în spatele unui paywall și îți oferă proprietatea deplină asupra înregistrărilor tale atletice.
Configurarea necesită o aplicație API Strava (gratuită de creat) și un flux de autorizare OAuth unic pentru a genera un token de reîmprospătare. Odată conectat, daemonul de fundal importă automat activități noi și menține tabloul tău de bord actualizat. Este necesar un cont Strava pentru a utiliza această aplicație.
Funcționalități cheie ale Statistics for Strava
Tablou de bord cu statistici de activitate
Statistici complete cu diagrame interactive care acoperă totaluri, tendințe, recorduri personale și sarcina de antrenament pentru toate tipurile de activitate.
Heatmap geografică
Vizualizează zonele fierbinți de activitate pe o hartă termică geografică ce trasează toate rutele înregistrate pentru a-ți dezvălui zonele de antrenament preferate.
Urmărirea echipamentului și a întreținerii
Monitorizarea distanței și a orelor de utilizare pentru biciclete, încălțăminte și echipament, cu planificarea întreținerii pentru a ști când echipamentul necesită service.
Istoricul segmentului și eforturile
Răsfoiește toate eforturile tale pe segmentele Strava, recordurile personale și progresul în timp pentru fiecare segment pe care l-ai parcurs cu bicicleta sau l-ai alergat.
Strava Retrospectivă
Experiență anuală de recapitulare a anului care evidențiază cele mai mari realizări ale tale, cele mai lungi activități și reperele de fitness din cursul anului.
Asistent AI pentru antrenament
Analiză opțională alimentată de inteligență artificială a datelor tale de antrenament, cu perspective și sugestii, conectabilă la OpenAI, Anthropic sau un model Ollama local.
De ce să rulezi Statistics for Strava pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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