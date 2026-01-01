Instalează MindsDB cu un singur click.
Platformă AI care îți permite să construiești și să interoghezi modele de machine learning din bazele tale de date folosind SQL standard.
Alege un plan VPS pentru MindsDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MindsDB
MindsDB este o platformă AI open-source care aduce machine learning-ul direct în infrastructura ta de baze de date existentă prin SQL. În loc să construiești pipeline-uri ML separate, tu creezi, antrenezi și interoghezi modele predictive cu sintaxă SQL standard împotriva datelor tale PostgreSQL, MySQL sau MongoDB. Suportă AutoML, prognoză de serii temporale, clasificare și integrări cu OpenAI, Hugging Face și alți furnizori AI.
Implementarea MindsDB pe propriul tău VPS menține datele de antrenament și artefactele modelului în cadrul infrastructurii tale, oferă resurse dedicate pentru antrenarea modelului și elimină costurile cloud per predicție — făcând AI-ul accesibil echipelor de date la un cost fix previzibil.
Funcționalități cheie ale MindsDB
ML bazat pe SQL
Creează și interoghează modele de învățare automată cu SQL standard — nu sunt necesare framework-uri Python sau pipeline-uri ML separate.
Motor AutoML
Ingineria automată a caracteristicilor și selecția modelului reduc expertiza necesară pentru a implementa modele predictive precise.
Suport pentru mai multe baze de date
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, MongoDB și multe altele pentru a antrena modele direct pe datele tale de producție existente.
Model AI Integrări
Integrează OpenAI, Hugging Face și alți furnizori pentru a adăuga NLP bazat pe GPT și capabilități AI personalizate prin SQL.
Prognoză de serii temporale
Construiește modele de prognoză a cererii, detecție a anomaliilor și predicție a stocurilor fără cunoștințe specializate de ML.
De ce să rulezi MindsDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.