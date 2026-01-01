Implementează DenoKV prin instalare cu un singur click.
Bază de date cheie-valoare puternic consistentă, construită de echipa Deno, cu tranzacții ACID și un API nativ JavaScript.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DenoKV
DenoKV este o bază de date cheie-valoare modernă, construită de creatorii Deno, oferind stocare puternic consistentă cu garanții de tranzacții ACID și un API nativ JavaScript care se integrează natural în aplicațiile Deno. Suportă operațiuni atomice, indexuri secundare, versionare automată și gestionarea eficientă atât a metadatelor mici, cât și a obiectelor binare mari — toate susținute de un motor de stocare SQLite pentru persistență fiabilă.
Auto-găzduirea DenoKV pe VPS-ul tău îți oferă performanță și costuri previzibile comparativ cu serviciile de baze de date administrate, control complet asupra stratului tău de date și autentificare bazată pe token pentru a securiza accesul. Este stocarea de bază ideală pentru aplicațiile Deno care necesită stocare cheie-valoare fiabilă fără blocare de furnizor sau prețuri variabile în cloud.
Funcționalități cheie ale DenoKV
Tranzacții ACID
Garatează atomicitate, consistență, izolare și durabilitate pentru toate operațiunile, făcându-l sigur pentru stocarea stării critice a aplicației.
API nativ JavaScript
Conceput special pentru Deno cu un API asincron idiomatic care se integrează natural în aplicațiile Deno existente și proiectele Deno Deploy.
Operațiuni atomice cu chei multiple
Execută operațiuni condiționate de citire-modificare-scriere pe mai multe chei într-o singură tranzacție atomică, permițând gestionarea stării fără condiții de concurență.
Indecși secundari
Definește indecși secundari pe datele tale pentru a permite căutări eficiente dincolo de cheia primară, fără infrastructură externă de interogare.
Securitate bazată pe token
Securizează tot accesul la baza de date cu un token de acces generat, prevenind conexiunile neautorizate la stocarea cheie-valoare.
De ce să rulezi DenoKV pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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