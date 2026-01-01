Usertour este o platformă open-source de integrare a utilizatorilor și de implicare în produs care permite echipelor de produs să construiască tururi în aplicație, liste de verificare, sondaje și lansatoare direct în aplicația lor web — fără blocaje inginerești pentru fiecare flux nou. Este o alternativă cu auto-găzduire la Appcues, Userpilot și Userflow, oferindu-ți control complet asupra datelor de integrare a utilizatorilor și eliminând prețurile per MAU.

Auto-găzduirea Usertour pe propriul tău VPS înseamnă că datele despre comportamentul utilizatorilor și analizele de integrare rămân pe infrastructura ta. Evitând urmărirea utilizatorilor tăi de către terți, îndeplinești cerințele de rezidență a datelor și nu te lovești niciodată de un plafon de preț pe măsură ce baza ta de utilizatori crește. Suportul pentru medii multiple îți permite să testezi în siguranță fluxurile în staging înainte de a le promova în producție.