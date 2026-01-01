Instalează Usertour cu un singur click.
Platformă de integrare a utilizatorilor autogăzduită pentru a crea tururi de produse în aplicație, liste de verificare și sondaje fără furnizori terți.
Alege un plan VPS pentru Usertour
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Usertour
Usertour este o platformă open-source de integrare a utilizatorilor și de implicare în produs care permite echipelor de produs să construiască tururi în aplicație, liste de verificare, sondaje și lansatoare direct în aplicația lor web — fără blocaje inginerești pentru fiecare flux nou. Este o alternativă cu auto-găzduire la Appcues, Userpilot și Userflow, oferindu-ți control complet asupra datelor de integrare a utilizatorilor și eliminând prețurile per MAU.
Auto-găzduirea Usertour pe propriul tău VPS înseamnă că datele despre comportamentul utilizatorilor și analizele de integrare rămân pe infrastructura ta. Evitând urmărirea utilizatorilor tăi de către terți, îndeplinești cerințele de rezidență a datelor și nu te lovești niciodată de un plafon de preț pe măsură ce baza ta de utilizatori crește. Suportul pentru medii multiple îți permite să testezi în siguranță fluxurile în staging înainte de a le promova în producție.
Funcționalități cheie ale Usertour
Tururi de produse în aplicație
Construiește ghiduri interactive pas cu pas care ghidează utilizatorii noi către primul lor moment de valoare, fără a scrie cod pentru fiecare flux.
Liste de verificare pentru integrare
Creează liste de verificare bazate pe sarcini care evidențiază funcționalități cheie și urmăresc progresul fiecărui utilizator pe parcursul procesului de integrare.
Targetare avansată a utilizatorilor
Segmentezi utilizatorii după atribute personalizate și evenimente pentru a afișa fluxul potrivit utilizatorului potrivit exact la momentul potrivit.
Flow Analytics
Urmărește vizualizările, finalizările și ratele de abandon pentru fiecare flux, pentru a identifica exact unde utilizatorii se deconectează.
Suport medii multiple
Menține medii separate de producție și staging, astfel încât să poți testa fluxurile amănunțit înainte ca acestea să ajungă la utilizatorii reali.
Sondaje în aplicație
Colectează feedback contextual cu sondaje declanșate de acțiuni specifice ale utilizatorilor, evenimente de finalizare sau reguli bazate pe timp.
De ce să rulezi Usertour pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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