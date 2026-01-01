Implementează Para cu instalare dintr-un singur click.
Framework backend open-source care oferă un API REST JSON pentru persistența obiectelor, căutare full-text și multi-locație.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Para
Para este un framework backend scalabil, open-source, care gestionează persistența obiectelor, căutarea full-text, caching-ul și autentificarea, astfel încât dezvoltatorii să se poată concentra pe construirea aplicației lor, mai degrabă decât pe infrastructura acesteia. Expune totul printr-un API REST JSON curat, securizat cu token-uri JWT sau AWS Signature V4, gata să deservească orice frontend, aplicație mobilă sau serviciu.
Configurația implicită rulează complet autonom, cu o bază de date H2 încorporată și un motor de căutare Lucene — nu este necesară o bază de date externă. Găzduirea proprie pe VPS-ul tău îți oferă un API backend privat, fără taxe per-cerere, control complet al datelor și suport pentru plugin-uri care pot înlocui PostgreSQL, MySQL, MongoDB sau Elasticsearch pe măsură ce nevoile tale cresc.
Funcționalități cheie ale Para
Persistența obiectelor JSON
Stochează, recuperează și interoghează orice obiect printr-un API REST curat, susținut de un strat de bază de date conectabil care acceptă H2, PostgreSQL, MySQL și MongoDB.
Căutare integrată
Căutarea full-text alimentată de Lucene funcționează imediat, fără configurare suplimentară, permițând căutarea instantanee în toate obiectele stocate.
Arhitectură multi-chiriaș
Izolează datele pe aplicație cu multi-tenancy încorporată — fiecare aplicație primește propria tabelă, index de căutare și namespace de cache.
Autentificare JWT
Autentifică cererile API cu token-uri JWT sau AWS Signature V4, cu gestionarea utilizatorilor integrată și suport pentru autentificarea socială.
Plugin Ecosistem
Schimbă backend-urile implicite H2 și Lucene cu PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB sau Hazelcast, folosind plugin-uri oficiale, pe măsură ce nevoile tale cresc.
De ce să rulezi Para pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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