Implementează DHIS2 printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de informații despre sănătate open-source utilizată de serviciile naționale de sănătate în peste 70 de țări din întreaga lume.
Alege un plan VPS pentru DHIS2
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DHIS2
DHIS2 este cel mai mare sistem open-source de management al informațiilor de sănătate din lume, implementat în peste 70 de țări pentru a colecta, analiza și raporta date de rutină privind sănătatea, imunizarea, supravegherea bolilor și logistica. Construit de Universitatea din Oslo și o comunitate globală de parteneri din sectorul public, acesta stă la baza programelor naționale de sănătate care deservesc aproximativ 2,4 miliarde de oameni.
Găzduirea DHIS2 pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale pacienților și programelor complet sub jurisdicția ta, îți permite să personalizezi metadatele, tablourile de bord și integrările pentru fluxurile de lucru locale și evită taxele per utilizator asociate cu furnizorii proprietari de HMIS.
Funcționalități cheie ale DHIS2
Captură de date multi-canal
Colectează date agregate, individuale și de eveniment prin formulare web, clienți Android, SMS și importuri în masă din mii de facilități.
Statistici vizuale
Construiește tabele pivot, diagrame, hărți și tablouri de bord direct din datele colectate, fără a exporta în instrumente externe.
Programe de urmărire
Urmărește cazurile individuale, beneficiarii și lanțurile de aprovizionare în timp, cu programe de urmărire longitudinală configurabile.
Gestionarea metadatelor
Definește unități organizaționale, elemente de date, indicatori și reguli de validare printr-un model flexibil adaptat de ministerele sănătății.
API Web RESTful
Integrează registre, sisteme de laborator și fluxuri de raportare printr-un API REST documentat și platforma de aplicații DHIS2.
Offline-first Android
Lucrătorii de teren colectează date offline cu aplicația DHIS2 Android Capture și se sincronizează odată ce conectivitatea revine.
De ce să rulezi DHIS2 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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