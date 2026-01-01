Instalează Medusa cu un singur click.
Manager automat de bibliotecă video pentru seriale TV — preia episoade noi în momentul în care apar pe indexatori.
Alege un plan VPS pentru Medusa
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Medusa
Medusa este un server de automatizare, menținut de comunitate, cu o istorie lungă, pentru bibliotecile de seriale TV. Urmărește serialele pe care le urmărești, monitorizează indexatori Usenet și trackere de torrent pentru lansări noi de episoade, descarcă fișierele potrivite prin programul tău de descărcare existent, apoi le redenumește, le etichetează și le mută în biblioteca ta — totul gestionat dintr-o interfață web rafinată, inspirată de SickBeard și SickChill.
Găzduirea Medusa pe un VPS menține automatizarea serialelor tale TV funcțională 24/7, astfel încât episoadele apar în biblioteca ta la câteva minute după lansare. Se integrează natural cu Plex, Jellyfin, Emby și ecosistemul mai larg Servarr și funcționează cu practic orice indexator Newznab și Torznab prin plugin-uri native.
Funcționalități cheie ale Medusa
Urmărirea serialelor și a episoadelor
Adaugă seriale de pe TVDB, TVMaze sau IMDb și Medusa monitorizează fiecare sezon pentru episoade noi pe măsură ce apar pe indexatori.
Profiluri de preferințe de calitate
Definește calitatea, rezoluția, codecul și preferințele de limbă pentru fiecare emisiune, astfel încât versiunea corectă să câștige atunci când apar mai mulți candidați.
Suport nativ pentru indexator
Pluginuri încorporate pentru indexoarele Newznab și Torznab, plus suport direct pentru NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge și rTorrent.
Căutare subtitrare
Caută pe OpenSubtitles, Addic7ed și Podnapisi subtitrări potrivite în limbile tale preferate după fiecare descărcare.
Automatizare post-procesare
Redenumește, etichetează și mută fișierele descărcate în structuri de foldere compatibile cu Plex/Jellyfin/Emby, fără sortare manuală.
De ce să rulezi Medusa pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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