Implementează Gerrit cu instalare printr-un singur click.
Platformă de revizuire a codului de nivel enterprise, în care au încredere Android, Chromium și proiecte open-source majore din întreaga lume.
Alege un plan VPS pentru Gerrit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gerrit
Gerrit este un sistem de revizuire a codului open-source, bazat pe web, construit pe Git. Fiecare modificare este trimisă ca un set de patch-uri — o unitate de revizuire versionată — pe care colegii de echipă o evaluează prin comentarii inline, aprobări prin vot și reguli de trimitere configurabile înainte de a putea fi integrată. Creat inițial la Google și utilizat de Android, Chromium și Qt, Gerrit aduce o disciplină de revizuire structurată oricărei echipe de inginerie.
Auto-găzduirea Gerrit pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra depozitelor, permisiunilor de acces și fluxurilor de lucru de revizuire a codului. Cu inițializarea cu primul utilizator ca administrator, reguli de acces detaliate per proiect și un ecosistem de plugin-uri de peste 100 de extensii, este construit pentru echipele care au nevoie de jurnale de audit și porți stricte de calitate a codului fără a se baza pe platforme terțe.
Funcționalități cheie ale Gerrit
Flux de lucru de revizuire bazat pe patch-uri
Fiecare modificare de cod este trimisă ca un set de patch-uri versionate, oferind recenzorilor o imagine clară a fiecărei iterații și a întregului istoric al reviziilor.
Permisiuni granulare
Definește reguli de acces per proiect, per ramură și per acțiune pentru indivizi și grupuri, inclusiv drepturi de force-push și submitere.
Comentare cod în linie
Lasă comentarii pe anumite linii de cod și răspunde direct, menținând discuțiile de revizuire legate direct de codul la care fac referire.
Integrare CI/CD
Declanșează Jenkins, Zuul sau orice sistem CI automat la seturi noi de patch-uri prin webhook-uri și API-ul Events Stream integrat.
Ecosistem de pluginuri
Extinde Gerrit cu peste 100 de plugin-uri comunitare pentru autentificare LDAP, metrici, notificări și fluxuri de lucru personalizate de revizuire.
Gestionare multi-repozitoriu
Gestionează și revizuiește modificările în mai multe depozite git dintr-o singură instanță, cu control unificat al accesului și jurnale de audit.
De ce să rulezi Gerrit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.