Gerrit este un sistem de revizuire a codului open-source, bazat pe web, construit pe Git. Fiecare modificare este trimisă ca un set de patch-uri — o unitate de revizuire versionată — pe care colegii de echipă o evaluează prin comentarii inline, aprobări prin vot și reguli de trimitere configurabile înainte de a putea fi integrată. Creat inițial la Google și utilizat de Android, Chromium și Qt, Gerrit aduce o disciplină de revizuire structurată oricărei echipe de inginerie.

Auto-găzduirea Gerrit pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra depozitelor, permisiunilor de acces și fluxurilor de lucru de revizuire a codului. Cu inițializarea cu primul utilizator ca administrator, reguli de acces detaliate per proiect și un ecosistem de plugin-uri de peste 100 de extensii, este construit pentru echipele care au nevoie de jurnale de audit și porți stricte de calitate a codului fără a se baza pe platforme terțe.