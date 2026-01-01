MQTTX Web este un client MQTT 5.0 open-source de la EMQX care rulează în întregime în browser, permițând inginerilor să se conecteze la orice broker MQTT prin WebSocket pentru a inspecta subiecte, a publica sarcini utile și a valida fluxurile de mesaje IoT în câteva secunde. Spre deosebire de ediția desktop, MQTTX Web nu necesită niciun instalator — deschiderea URL-ului implementat este tot ce au nevoie echipele pentru a începe depanarea brokerilor de pe orice laptop sau tabletă.

Găzduirea MQTTX Web pe propriul tău VPS plasează un client WebSocket privat, mereu disponibil, la o adresă URL pe care echipa ta o controlează, fără ca un punct final găzduit de o terță parte să înregistreze credențialele brokerului tău și fără nicio dependență de instanța publică emqx.io. Profilurile de conexiune sunt stocate local în fiecare browser, astfel încât implementarea în sine este fără stare și ușor de actualizat.