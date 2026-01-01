Instalează MQTTX cu un singur click.
Client MQTT 5.0 bazat pe browser pentru depanarea brokerilor și testarea conexiunilor IoT WebSocket fără instalări locale.
Alege un plan VPS pentru MQTTX
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MQTTX
MQTTX Web este un client MQTT 5.0 open-source de la EMQX care rulează în întregime în browser, permițând inginerilor să se conecteze la orice broker MQTT prin WebSocket pentru a inspecta subiecte, a publica sarcini utile și a valida fluxurile de mesaje IoT în câteva secunde. Spre deosebire de ediția desktop, MQTTX Web nu necesită niciun instalator — deschiderea URL-ului implementat este tot ce au nevoie echipele pentru a începe depanarea brokerilor de pe orice laptop sau tabletă.
Găzduirea MQTTX Web pe propriul tău VPS plasează un client WebSocket privat, mereu disponibil, la o adresă URL pe care echipa ta o controlează, fără ca un punct final găzduit de o terță parte să înregistreze credențialele brokerului tău și fără nicio dependență de instanța publică emqx.io. Profilurile de conexiune sunt stocate local în fiecare browser, astfel încât implementarea în sine este fără stare și ușor de actualizat.
Funcționalități cheie ale MQTTX
Suport complet MQTT 5,0
Testează fiecare funcționalitate MQTT 5.0, inclusiv proprietăți, coduri de motiv, abonamente partajate și modele cerere-răspuns, cu orice broker compatibil.
Conectivitate WebSocket
Conectează-te la brokerii MQTT prin WS și WSS direct din browser, ideal pentru validarea gateway-urilor IoT și a clienților web care se bazează pe transportul WebSocket.
Spațiu de lucru multi-broker
Salvează și comută între profilurile de conexiune pentru producție, staging și brokeri locali, fără a părăsi fila sau a reconfigura credențialele de fiecare dată.
Publicare și abonare la subiect
Abonează-te la subiecte wildcard, publică sarcini utile JSON, text simplu sau Base64 și inspectează istoricul mesajelor cu metadate QoS, reținute și de marcaj temporal.
Acces fără instalare
Partajează URL-ul implementat cu echipa ta pentru a oferi fiecărui inginer un client MQTT fără a distribui fișiere binare desktop sau a gestiona versiunile de pachete.
Stocare de date pe partea clientului
Setările de conexiune și istoricul mesajelor rămân în browser prin localStorage, astfel încât serverul nu deține credențiale de broker și rămâne fără stare la fiecare actualizare.
De ce să rulezi MQTTX pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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