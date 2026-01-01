Instalează Foxel cu un singur click.
Stocare cloud privată auto-găzduită cu căutare semantică bazată pe inteligență artificială în fotografii, videoclipuri și documente.
Alege un plan VPS pentru Foxel
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Foxel
Foxel este o platformă de stocare cloud privată open-source care unifică fișierele de pe discuri locale, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox și alte sisteme backend în spatele unei singure interfețe web. Caracteristica sa remarcabilă este căutarea semantică bazată pe AI, care îți permite să găsești fotografii, videoclipuri și documente prin descrieri în limbaj natural, mai degrabă decât prin nume de fișiere.
Găzduirea proprie a Foxel îți păstrează biblioteca media personală, arhivele de lucru și fișierele de echipă partajate pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin — fără taxe per utilizator, fără blocare proprietară și fără ca o terță parte să-ți scaneze datele pentru a construi încorporări. Controlul accesului bazat pe roluri, linkurile de partajare semnate și mapările de protocol prin API-ul S3 și WebDAV îl fac potrivit atât pentru persoane fizice, cât și pentru echipe mici.
Funcționalități cheie ale Foxel
Căutare AI semantică
Găsește fotografii și documente descriindu-le în limbaj natural, folosind modele de încorporare configurabile și baze de date vectoriale Milvus sau Qdrant.
Backend-uri de stocare unificate
Conectează discuri locale, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox și multe altele într-o singură interfață de navigare, cu adaptoare conectabile.
Controlul accesului bazat pe roluri
Definește roluri personalizate cu permisiuni bazate pe cale de citire, scriere, ștergere și partajare, folosind caractere wildcard, expresii regulate și reguli ordonate după prioritate.
Previzualizare fișier integrată
Redă în flux imagini, videoclipuri, PDF-uri, documente Office, text și cod sursă direct în browser, fără a descărca fișierul original.
Mapări de protocol
Expune stocarea ta prin endpoint-uri compatibile S3, montări WebDAV și link-uri directe semnate pentru scripturi, aplicații și manageri de fișiere ai sistemului de operare.
Plugin și agent AI
Extinde platforma cu pluginuri bazate pe manifest și un agent AI integrat care efectuează operațiuni cu fișiere și sarcini de automatizare.
De ce să rulezi Foxel pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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