WireMock este un simulator HTTP API open-source care permite echipelor de inginerie să înlocuiască serviciile reale cu mock-uri programabile. Definește stub-uri printr-un API REST sau fișiere JSON, potrivește cererile primite după URL, anteturi, parametri de interogare, cookie-uri sau conținutul corpului, și returnează răspunsuri dinamice generate cu templating Handlebars. Înregistrează traficul real și redă-l mai târziu pentru a reproduce scenarii de producție offline.

Găzduirea WireMock pe propriul tău VPS oferă fiecărei echipe un mediu de mock partajat pentru testarea contractelor, date demonstrative, înlocuitori API terți și scenarii de haos, cum ar fi injecția de latență sau sarcini utile (payloads) malformate. Volumele persistente păstrează definițiile tale de mapare, fișierele de răspuns și extensiile personalizate intacte la fiecare redeploy, astfel încât fixture-urile tale de test să călătorească cu serverul.