Instalează WireMock cu un singur click.
Server mock HTTP API standard industrial pentru simularea serviciilor REST, testarea cazurilor limită și dezvoltarea în paralel.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WireMock
WireMock este un simulator HTTP API open-source care permite echipelor de inginerie să înlocuiască serviciile reale cu mock-uri programabile. Definește stub-uri printr-un API REST sau fișiere JSON, potrivește cererile primite după URL, anteturi, parametri de interogare, cookie-uri sau conținutul corpului, și returnează răspunsuri dinamice generate cu templating Handlebars. Înregistrează traficul real și redă-l mai târziu pentru a reproduce scenarii de producție offline.
Găzduirea WireMock pe propriul tău VPS oferă fiecărei echipe un mediu de mock partajat pentru testarea contractelor, date demonstrative, înlocuitori API terți și scenarii de haos, cum ar fi injecția de latență sau sarcini utile (payloads) malformate. Volumele persistente păstrează definițiile tale de mapare, fișierele de răspuns și extensiile personalizate intacte la fiecare redeploy, astfel încât fixture-urile tale de test să călătorească cu serverul.
Funcționalități cheie ale WireMock
Potrivire flexibilă a solicitărilor
Potrivește solicitările HTTP primite cu modele de URL, anteturi, parametri de interogare, cookie-uri și conținutul corpului JSON sau XML pentru o selecție precisă a stub-ului.
Șablonare dinamică a răspunsului
Generează răspunsuri din mers folosind șabloane Handlebars cu acces la date de solicitare, valori aleatorii, date și ajutoare personalizate.
Înregistrează și redă
Capturează traficul live împotriva unui upstream real și redă interacțiunile înregistrate mai târziu pentru a reproduce scenarii fără dependențe de rețea.
Simularea defecțiunilor și a latenței
Injectează întârzieri configurabile, conexiuni întrerupte și sarcini utile malformate pentru a testa cum gestionează aplicația ta serviciile downstream nesigure.
Scenarii cu stare
Modelezi fluxuri de lucru multi-pas cu mașini de stare, astfel încât același endpoint poate returna răspunsuri diferite în funcție de interacțiunile anterioare.
API REST Administrator
Gestionează stub-uri, jurnale de solicitări, scenarii și înregistrări programatic prin API-ul de administrare pentru automatizarea CI/CD și integrări de instrumente.
De ce să rulezi WireMock pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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