Workout Cool este o platformă de coaching fitness auto-găzduită care oferă o bază de date cuprinzătoare de exerciții, un creator structurat de planuri de antrenament și urmărirea sesiunilor — toate rulând pe propriul tău server, fără taxe de abonament sau partajare de date cu terți. Utilizatorii pot răsfoi exerciții cu demonstrații video instructive, construi programe de antrenament personalizate organizate pe grupe musculare sau obiective de antrenament și înregistra sesiuni de antrenament pentru a urmări performanța în timp.

Spre deosebire de aplicațiile de fitness găzduite care blochează datele istorice în spatele abonamentelor, Workout Cool stochează tot istoricul antrenamentelor într-o bază de date PostgreSQL pe propria ta infrastructură. Platforma acceptă autentificarea prin email și parolă, alături de Google OAuth opțional, iar biblioteca de exerciții încorporată poate fi pre-populată cu date eșantion la prima lansare.