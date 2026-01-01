Implementează Workout Cool cu un singur click.
Platformă de coaching fitness open-source pentru crearea planurilor de antrenament, urmărirea progresului și gestionarea unei biblioteci personale de exerciții.
Alege un plan VPS pentru Workout Cool
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Workout Cool
Workout Cool este o platformă de coaching fitness auto-găzduită care oferă o bază de date cuprinzătoare de exerciții, un creator structurat de planuri de antrenament și urmărirea sesiunilor — toate rulând pe propriul tău server, fără taxe de abonament sau partajare de date cu terți. Utilizatorii pot răsfoi exerciții cu demonstrații video instructive, construi programe de antrenament personalizate organizate pe grupe musculare sau obiective de antrenament și înregistra sesiuni de antrenament pentru a urmări performanța în timp.
Spre deosebire de aplicațiile de fitness găzduite care blochează datele istorice în spatele abonamentelor, Workout Cool stochează tot istoricul antrenamentelor într-o bază de date PostgreSQL pe propria ta infrastructură. Platforma acceptă autentificarea prin email și parolă, alături de Google OAuth opțional, iar biblioteca de exerciții încorporată poate fi pre-populată cu date eșantion la prima lansare.
Funcționalități cheie ale Workout Cool
Bibliotecă de exerciții
Răsfoiește o bază de date cuprinzătoare de exerciții cu demonstrații video instructive, organizate pe grupe musculare, echipament și tip de antrenament.
Constructor de plan de antrenament
Creează programe de antrenament structurate pe mai multe zile cu selecții personalizate de exerciții, seturi, repetări și perioade de odihnă pentru orice obiectiv de fitness.
Jurnalizarea sesiunii
Înregistrează fiecare sesiune de antrenament cu date reale de performanță, astfel încât să poți urmări progresul greutății și volumul în timp.
Urmărire progres
Vizualizează progresele de forță și constanța antrenamentelor cu diagrame care arată tendințele de performanță pe parcursul sesiunilor și programelor de antrenament.
Filtrare grupă musculară
Filtrează și descoperă exerciții după grupa musculară vizată pentru a construi programe echilibrate care acoperă fiecare parte a corpului.
De ce să rulezi Workout Cool pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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