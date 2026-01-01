Implementează DeepWiki Open cu instalare cu un singur click.
Generator wiki AI open-source care transformă orice depozit GitHub, GitLab sau Bitbucket într-un site de documentare interactiv.
Alege un plan VPS pentru DeepWiki Open
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DeepWiki Open
DeepWiki Open este o implementare auto-găzduibilă a conceptului original DeepWiki care transformă automat depozitele de cod publice sau private în wiki-uri frumos organizate și navigabile. Acesta analizează baza ta de cod, generează explicații complete ale arhitecturii și modulelor și redă diagrame interactive care arată cum se conectează componentele — economisind echipelor ore întregi de muncă manuală de documentare.
Auto-găzduirea DeepWiki Open păstrează codul sursă proprietar, încorporările și documentația generată pe infrastructura pe care o controlezi. Tu aduci propriile chei de la furnizorul LLM pentru Google Gemini, OpenAI sau OpenRouter, astfel încât plătești doar pentru inferența pe care o utilizezi și eviți să trimiți depozite private printr-un SaaS terț.
Funcționalități cheie ale DeepWiki Open
Generare wiki automată
Îndreaptă-l către orice repozitoriu GitHub, GitLab sau Bitbucket și obține un wiki structurat, cu mai multe pagini, fără a scrie nici măcar o singură linie de documentație manual.
Diagrame de arhitectură vizuală
Diagramele Mermaid sunt generate alături de text pentru a vizualiza fluxul de date, relațiile dintre module și căile de apel, astfel încât cititorii să poată înțelege baza de cod mai repede.
Adu propriul tău LLM
Conectează Google Gemini, OpenAI, OpenRouter sau modelele locale Ollama, astfel încât tu să controlezi atât calitatea modelului, cât și costul per-token.
Suport pentru depozite private
Autentifică-te cu token-uri de acces personal pentru a analiza repozitorii private pe infrastructura pe care o deții, menținând codul proprietar în afara serviciilor terțe.
Funcție Ask încorporată
Interoghează depozitul indexat în limbaj natural cu generare augmentată cu recuperare care bazează răspunsurile pe cod sursă real, nu pe presupuneri halucinate.
Control acces opțional
Activează o cerință de cod de autorizare pentru a restricționa accesul la generatorul wiki atunci când rulează pe un domeniu accesibil public.
De ce să rulezi DeepWiki Open pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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