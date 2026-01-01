Instalează ZincSearch cu un singur click.
Motor de căutare open-source, ușor, construit în Go, care oferă căutare full-text folosind o fracțiune din resursele Elasticsearch.
Alege un plan VPS pentru ZincSearch
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ZincSearch
ZincSearch este un motor de căutare open-source scris în Go, care servește ca o alternativă ușoară la Elasticsearch, conceput pentru echipele care au nevoie de căutare rapidă în text integral fără a opera un cluster bazat pe JVM. Este livrat ca un singur fișier binar, rulează confortabil cu mai puțin de 1GB de RAM, expune un API de ingestie compatibil cu Elasticsearch și include o interfață web Vue încorporată pentru indexarea datelor și rularea interogărilor.
Găzduirea proprie a ZincSearch pe propriul tău VPS menține datele jurnal, indecșii de documente și analizele de căutare sub controlul tău, evitând în același timp costurile și cheltuielile operaționale ale Elasticsearch-ului administrat sau ale platformelor de căutare găzduite — iar designul fără schemă înseamnă că poți începe indexarea documentelor JSON în câteva minute de la implementare.
Funcționalități cheie ale ZincSearch
Amprentă de binar unic
Rulează cu mai puțin de 1 GB de RAM, fără JVM, fără optimizare Lucene și fără bootstrap de cluster — ideal pentru planurile VPS mai mici.
API compatibil cu Elasticsearch
Suportul direct pentru API-ul de ingestie Elasticsearch permite expeditorilor de jurnale și clienților existenți să trimită documente fără modificări de cod.
Interfață web încorporată
Interfața bazată pe Vue pentru gestionarea indexurilor, rularea interogărilor de căutare și explorarea documentelor este livrată implicit.
Indexare fără schemă
Indexează documente JSON direct cu detectare automată a câmpurilor — nu sunt necesare definiții de mapare în avans.
Autentificare încorporată
Autentificarea bazată pe token este inclusă și activată implicit, fără un plugin de securitate separat de configurat.
Agregări și fațete
Interogările de agregare standard alimentează panourile de bord, analiza log-urilor și experiențele de căutare filtrate pentru milioane de documente.
De ce să rulezi ZincSearch pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.