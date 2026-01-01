ZincSearch este un motor de căutare open-source scris în Go, care servește ca o alternativă ușoară la Elasticsearch, conceput pentru echipele care au nevoie de căutare rapidă în text integral fără a opera un cluster bazat pe JVM. Este livrat ca un singur fișier binar, rulează confortabil cu mai puțin de 1GB de RAM, expune un API de ingestie compatibil cu Elasticsearch și include o interfață web Vue încorporată pentru indexarea datelor și rularea interogărilor.

Găzduirea proprie a ZincSearch pe propriul tău VPS menține datele jurnal, indecșii de documente și analizele de căutare sub controlul tău, evitând în același timp costurile și cheltuielile operaționale ale Elasticsearch-ului administrat sau ale platformelor de căutare găzduite — iar designul fără schemă înseamnă că poți începe indexarea documentelor JSON în câteva minute de la implementare.