Maxun este o platformă web de date open-source, fără cod, care îți permite să extragi, să colectezi, să parcurgi și să cauți pe web fără a scrie cod. Folosind un înregistrator vizual, pur și simplu navighezi pe un site web, iar Maxun transformă acțiunile tale într-un robot de extracție reutilizabil — nu sunt necesare cunoștințe de programare. Extracția asistată de AI îți permite să descrii în limbaj natural ce date dorești și să le obții automat.

Găzduirea Maxun pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor colectate, programării și integrărilor. Platforma suportă exportul către Google Sheets, Airtable și webhooks, și include un SDK și CLI complet pentru dezvoltatorii care doresc să meargă mai departe. Această implementare include PostgreSQL pentru persistența datelor și MinIO pentru stocarea fișierelor, oferindu-ți o configurație completă, pregătită pentru producție.