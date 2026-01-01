Implementează Maxun cu instalare cu un singur click.
Platformă open-source no-code pentru a transforma orice site web în fluxuri de lucru structurate și automatizate de extragere a datelor.
Alege un plan VPS pentru Maxun
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Maxun
Maxun este o platformă web de date open-source, fără cod, care îți permite să extragi, să colectezi, să parcurgi și să cauți pe web fără a scrie cod. Folosind un înregistrator vizual, pur și simplu navighezi pe un site web, iar Maxun transformă acțiunile tale într-un robot de extracție reutilizabil — nu sunt necesare cunoștințe de programare. Extracția asistată de AI îți permite să descrii în limbaj natural ce date dorești și să le obții automat.
Găzduirea Maxun pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor colectate, programării și integrărilor. Platforma suportă exportul către Google Sheets, Airtable și webhooks, și include un SDK și CLI complet pentru dezvoltatorii care doresc să meargă mai departe. Această implementare include PostgreSQL pentru persistența datelor și MinIO pentru stocarea fișierelor, oferindu-ți o configurație completă, pregătită pentru producție.
Funcționalități cheie ale Maxun
Înregistrator fără cod
Înregistrează acțiunile tale de navigare o singură dată și Maxun le transformă într-un robot de extracție repetabil — fără cod.
Extracția datelor AI
Descrie datele pe care le vrei în limbaj natural și lasă extracția bazată pe LLM să le localizeze și să le structureze pentru tine.
Explorare web
Parcurge automat site-uri web întregi, descoperind și extrăgând conținut de pe fiecare pagină relevantă în cadrul unui scop definit.
Rulări programate
Setează roboții să ruleze conform unui program și să livreze date structurate proaspete către destinația aleasă de tine, fără intervenție manuală.
Integrări flexibile
Exportă datele extrase direct în Google Sheets, Airtable sau orice webhook endpoint cu suport de integrare încorporat.
De ce să rulezi Maxun pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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