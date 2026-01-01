Instalează Meilisearch cu un singur click.
Motor de căutare cu sursă deschisă, construit în Rust, care oferă rezultate tolerante la greșeli de tipar în mai puțin de 50 de milisecunde.
Alege un plan VPS pentru Meilisearch
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Meilisearch
Meilisearch este un motor de căutare open-source, extrem de rapid, scris în Rust, care returnează rezultate relevante în mai puțin de 50 ms, cu toleranță la greșeli de tipar încorporată, filtrare fațetată și clasificare personalizabilă — toate prin intermediul unui API REST simplu. Funcționează imediat cu setări implicite inteligente, făcând ușoară adăugarea unei căutări puternice la magazinele eCommerce, site-urile de documentație și aplicațiile SaaS.
Găzduirea Meilisearch pe propriul tău VPS îți oferă CPU și memorie dedicate pentru o performanță consistentă sub 50 ms sub sarcină, indexare nelimitată de documente la un cost fix și control complet asupra securității și configurării, fără a te baza pe un serviciu de căutare gestionat.
Funcționalități cheie ale Meilisearch
Rezultate sub 50 ms
Motorul bazat pe Rust returnează rezultate ale căutării în mai puțin de 50 de milisecunde, chiar și pentru milioane de documente.
Toleranță la erori de tastare încorporată
Utilizatorii găsesc ceea ce au nevoie chiar și cu greșeli de ortografie — nu necesită configurare pentru a activa corectarea inteligentă a greșelilor de scriere.
Filtrare fațetată
Filtrele și fațetele puternice permit utilizatorilor să rafineze rezultatele căutării după categorie, preț, etichetă sau orice atribut personalizat.
Simplu REST API
SDK-uri cuprinzătoare pentru JavaScript, Python, PHP, Go și altele fac integrarea simplă pentru orice tehnologie.
Indexare în timp real
Documentele pot fi căutate imediat după ce sunt adăugate, fără întârzieri de reconstrucție sau reîmprospătări manuale ale indexului.
De ce să rulezi Meilisearch pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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