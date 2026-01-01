Reducere de până la 69% pentru OSRM

Implementează OSRM cu instalare printr-un singur click.

Motor de rutare OpenStreetMap performant, cu o interfață de utilizator (UI) integrată pentru direcții, pentru navigație cu mașina, bicicleta și pe jos.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează OSRM cu instalare printr-un singur click.

Alege un plan VPS pentru OSRM

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OSRM

OSRM (Open Source Routing Machine) este un motor de rutare de înaltă performanță pentru cele mai scurte căi în rețelele rutiere construite din date OpenStreetMap. Acesta oferă indicații pas cu pas, izocrone, matrici de distanță, potrivire a hărților și optimizare a călătoriilor printr-un API HTTP curat și este utilizat în producție de openstreetmap.org și multe produse comerciale de cartografiere.

Acest șablon include backend-ul oficial de rutare împreună cu frontend-ul oficial de indicații, astfel încât obții o interfață de utilizator (UI) de hartă funcțională imediat. Găzduirea OSRM pe propriul tău VPS elimină cotele per-cerere și nivelurile de preț, menține private interogările de locație și îți permite să schimbi orice regiune OpenStreetMap de care ai nevoie fără a partaja telemetria cu o terță parte.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OSRM

UI cu instrucțiuni încorporate

Frontend-ul oficial OSRM vine preconfigurat cu backend-ul tău, oferindu-ți o hartă interactivă de rutare fără a scrie niciun cod.

Rutare sub-milisecundă

Motorul Multi-Level Dijkstra returnează rute la scară continentală în milisecunde, chiar și pe hardware VPS modest.

API de rutare deplin

Endpoint-urile pentru rută, tabel, potrivire, călătorie, dale și cel mai apropiat îți permit să construiești direcții, matrici ETA, potrivire hărți GPS și rezolvitori TSP peste acestea.

Regiuni OSM personalizate

Îndreaptă containerul init inclus către orice extras Geofabrik pentru a oferi rutare pentru o țară, un continent sau un set de date la nivel planetar, la alegerea ta.

Multiple profiluri de călătorie

Schimbă profilul Lua inclus între mașină, bicicletă și pe jos pentru a adapta rutarea la cazul de utilizare pe care îl implementezi.

Fără cote sau chei API

Rulează interogări nelimitate pe propria ta instanță, fără limite de rată, surprize la facturare sau partajarea datelor cu terți.

De ce să rulezi OSRM pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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