Implementează OSRM cu instalare printr-un singur click.
Motor de rutare OpenStreetMap performant, cu o interfață de utilizator (UI) integrată pentru direcții, pentru navigație cu mașina, bicicleta și pe jos.
Alege un plan VPS pentru OSRM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) este un motor de rutare de înaltă performanță pentru cele mai scurte căi în rețelele rutiere construite din date OpenStreetMap. Acesta oferă indicații pas cu pas, izocrone, matrici de distanță, potrivire a hărților și optimizare a călătoriilor printr-un API HTTP curat și este utilizat în producție de openstreetmap.org și multe produse comerciale de cartografiere.
Acest șablon include backend-ul oficial de rutare împreună cu frontend-ul oficial de indicații, astfel încât obții o interfață de utilizator (UI) de hartă funcțională imediat. Găzduirea OSRM pe propriul tău VPS elimină cotele per-cerere și nivelurile de preț, menține private interogările de locație și îți permite să schimbi orice regiune OpenStreetMap de care ai nevoie fără a partaja telemetria cu o terță parte.
Funcționalități cheie ale OSRM
UI cu instrucțiuni încorporate
Frontend-ul oficial OSRM vine preconfigurat cu backend-ul tău, oferindu-ți o hartă interactivă de rutare fără a scrie niciun cod.
Rutare sub-milisecundă
Motorul Multi-Level Dijkstra returnează rute la scară continentală în milisecunde, chiar și pe hardware VPS modest.
API de rutare deplin
Endpoint-urile pentru rută, tabel, potrivire, călătorie, dale și cel mai apropiat îți permit să construiești direcții, matrici ETA, potrivire hărți GPS și rezolvitori TSP peste acestea.
Regiuni OSM personalizate
Îndreaptă containerul init inclus către orice extras Geofabrik pentru a oferi rutare pentru o țară, un continent sau un set de date la nivel planetar, la alegerea ta.
Multiple profiluri de călătorie
Schimbă profilul Lua inclus între mașină, bicicletă și pe jos pentru a adapta rutarea la cazul de utilizare pe care îl implementezi.
Fără cote sau chei API
Rulează interogări nelimitate pe propria ta instanță, fără limite de rată, surprize la facturare sau partajarea datelor cu terți.
De ce să rulezi OSRM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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