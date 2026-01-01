Planificator modern de fluxuri de lucru bazat pe DAG, cu o interfață web pentru gestionarea joburilor cron și a conductelor de sarcini.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dagu
Dagu este un planificator de fluxuri de lucru open-source puternic, care înlocuiește joburile cron tradiționale cu pipeline-uri de tip graf aciclic direcționat (DAG) gestionate printr-o interfață web curată. Definește fluxurile de lucru în fișiere YAML simple, cu pași care pot rula comenzi shell, containere Docker, cereri HTTP, interogări SQL și multe altele — toate cu lanțuri de dependențe, reîncercări și logică condițională încorporate.
Găzduirea Dagu pe propriul tău VPS îți oferă un planificator cu un singur binar, fără dependențe de baze de date. Stocarea bazată pe fișiere simplifică lucrurile, în timp ce interfața web oferă monitorizare a execuției în timp real, vizualizare a jurnalelor și controale de declanșare manuală. Această implementare include autentificare încorporată și stocare persistentă pentru definițiile fluxurilor de lucru și istoricul execuțiilor.
Funcționalități cheie ale Dagu
Editor de flux de lucru DAG
Definește dependențele sarcinilor sub formă de grafuri aciclice orientate în YAML, cu execuție paralelă, ramificare condiționată și logică de reîncercare.
Tipuri de pași încorporate
Rulează comenzi shell, containere Docker, solicitări HTTP, interogări SQL, comenzi SSH și operațiuni S3 ca tipuri de pași nativi.
Monitorizare în timp real
Urmărește progresul execuției fluxului de lucru în timp real prin interfața web, cu status la nivel de pas, jurnale și informații de sincronizare.
Programare Cron
Programează fluxuri de lucru cu expresii cron și gestionează toate sarcinile programate dintr-un singur panou de bord.
Integrare agent AI
Rulează agenți de codare AI precum Claude Code, Codex și Copilot ca pași în fluxul de lucru, cu suport integrat.
De ce să rulezi Dagu pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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