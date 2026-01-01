Dagu este un planificator de fluxuri de lucru open-source puternic, care înlocuiește joburile cron tradiționale cu pipeline-uri de tip graf aciclic direcționat (DAG) gestionate printr-o interfață web curată. Definește fluxurile de lucru în fișiere YAML simple, cu pași care pot rula comenzi shell, containere Docker, cereri HTTP, interogări SQL și multe altele — toate cu lanțuri de dependențe, reîncercări și logică condițională încorporate.

Găzduirea Dagu pe propriul tău VPS îți oferă un planificator cu un singur binar, fără dependențe de baze de date. Stocarea bazată pe fișiere simplifică lucrurile, în timp ce interfața web oferă monitorizare a execuției în timp real, vizualizare a jurnalelor și controale de declanșare manuală. Această implementare include autentificare încorporată și stocare persistentă pentru definițiile fluxurilor de lucru și istoricul execuțiilor.