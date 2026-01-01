Implementează Pterodactyl cu instalare cu un singur click.
Panou de gestionare a serverului de jocuri open-source cu izolare Docker, consolă în timp real și suport pentru sute de jocuri.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pterodactyl
Pterodactyl este principalul panou de gestionare a serverelor de jocuri open-source, în care au încredere furnizorii de găzduire și comunitățile de gaming din întreaga lume. Fiecare server de jocuri rulează în propriul container Docker, prevenind conflictele de resurse și împiedicând un server compromis să le afecteze pe celelalte de pe aceeași mașină. Interfața modernă bazată pe React oferă proprietarilor de servere acces la consolă în timp real, gestionarea fișierelor, planificarea backup-urilor și monitorizarea resurselor.
Găzduirea proprie a Pterodactyl elimină taxele per server percepute de platformele de găzduire administrate și oferă administratorilor control complet asupra branding-ului, integrărilor de autentificare și a eggs-urilor personalizate pentru jocurile neacceptate. Această implementare acoperă Panel-ul cu MariaDB și Redis — Wings trebuie instalat separat pe nodurile unde vor rula serverele de jocuri.
Funcționalități cheie ale Pterodactyl
Izolare Docker
Fiecare server de jocuri rulează în propriul său container, prevenind conflictele de resurse și menținând sistemul gazdă securizat chiar dacă un server este compromis.
Consolă în timp real
Consola web bazată pe WebSocket oferă jucătorilor și administratorilor acces în timp real la ieșirea serverului și la comenzi direct din browser.
Backup-uri automate
Programarea integrată a backup-urilor stochează instantanee de server pe stocare compatibilă S3, protejând datele lumii jocului fără intervenție manuală.
Scalare multi-nod
Gestionează serverele de jocuri răspândite pe mai multe mașini fizice dintr-un singur Panou, scalând capacitatea prin adăugarea de noduri Wings pe măsură ce cererea crește.
Comunitate ouă
Sute de ouă contribuite de comunitate acoperă Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike și multe altele — lansează orice joc acceptat în câteva secunde.
De ce să rulezi Pterodactyl pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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