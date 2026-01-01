Implementează Plex cu o instalare printr-un singur click.
Cel mai popular server media auto-găzduit din lume pentru streaming de filme, seriale TV, muzică și fotografii pe orice dispozitiv.
Alege un plan VPS pentru Plex
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Plex
Plex îți transformă colecția personală de media într-un serviciu de streaming rafinat, care rivalizează cu Netflix sau Spotify. Acesta preia automat imagini de afiș, descrieri, detalii despre distribuție și evaluări pentru filmele, serialele și muzica ta — transformând fișierele brute într-o bibliotecă frumos organizată, accesibilă de pe orice dispozitiv sau locație.
Găzduirea Plex pe propriul tău VPS îți oferă disponibilitate 24/7 fără a depinde de timpul de funcționare al internetului de acasă, CPU dedicat pentru transcodarea fluidă a mai multor streamuri simultane și lățime de bandă de upload de nivel enterprise, astfel încât accesul la distanță să nu se blocheze niciodată — chiar și pentru conținut 4K.
Funcționalități cheie ale Plex
Suport universal pentru dispozitive
Aplicațiile native pentru iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, televizoare inteligente, console de jocuri și browsere web asigură că biblioteca ta este accesibilă de pe fiecare ecran pe care îl deții.
Metadate automate
Plex preia imagini de afiș, evaluări, informații despre distribuție și descrieri automat de la TMDb, TVDb și MusicBrainz, transformând fișierele brute într-o colecție catalogată profesional.
Hardware Transcodare
Accelerarea Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC și AMD AMF convertește video în timp real, astfel încât orice dispozitiv să poată reda orice format fără întreruperi sau pierdere de calitate.
TV în direct și DVR
Asociază Plex cu un tuner compatibil pentru a înregistra transmisiuni terestre, creând un DVR personal care înlocuiește cablul cu canale locale gratuite și vizionare decalată în timp.
Conturi de utilizator administrate
Creează profiluri separate pentru fiecare membru al familiei, cu istoric individual de vizionare, control parental și filtre de clasificare a conținutului — toate gestionate dintr-un singur panou de administrare.
De ce să rulezi Plex pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic