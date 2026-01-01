Instalează Dialoqbase cu un singur click.
Constructor de chatbot auto-găzduit cu o bază de cunoștințe privată și furnizori de modele de limbaj și de încorporare plug-in.
Alege un plan VPS pentru Dialoqbase
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dialoqbase
Dialoqbase este o platformă open-source pentru construirea de chatbot personalizați, bazați pe propria ta bază de cunoștințe. Documente, site-uri web, PDF-uri, depozite GitHub, transcrieri audio și video pot fi ingerate și indexate folosind PostgreSQL cu pgvector, apoi interogate prin orice model de limbaj suportat — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, sau o instanță Local AI auto-găzduită. Schimbarea furnizorilor nu necesită reindexarea surselor tale.
Auto-găzduirea Dialoqbase pe propriul tău VPS menține documentele proprietare, istoricul conversațiilor și cheile API ale furnizorilor sub controlul tău, fără taxe per mesaj sau blocare în SaaS de la terți. Integrările de canale încorporate îți permit să publici același bot pe Telegram, Discord, WhatsApp sau un widget web încorporabil.
Funcționalități cheie ale Dialoqbase
Bază de cunoștințe privată
Ingerează fișiere PDF, site-uri web, sitemap-uri, documente Word, depozite GitHub, text simplu și transcrieri audio sau video pentru a baza fiecare bot pe propriile tale date.
LLM-uri multi-furnizor
Comută între OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama și Local AI fără a-ți reindexa sursele sau a rescrie prompturile.
Postgres vector search
Embeddings vectoriali se află în PostgreSQL cu pgvector, astfel, o singură bază de date alimentează metadatele, istoricul conversațiilor și căutarea de similaritate.
Integrări canale
Publică același bot pe Telegram, Discord, WhatsApp sau un widget web integrabil dintr-o singură configurație.
Widget web integrabil
Introdu un scurt tag script în orice site pentru a-ți servi botul ca un widget de chat flotant, fără a scrie cod front-end.
Acces REST API
Un API REST îți permite să inițiezi conversații, să te reantrenezi pe surse noi și să direcționezi răspunsurile în aplicații și automatizări personalizate.
De ce să rulezi Dialoqbase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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