Reducere de până la 69% pentru Neo4j

Instalează Neo4j cu instalare printr-un singur click.

Cea mai importantă bază de date grafică open-source din lume, construită pentru stocarea și interogarea datelor profund conectate la scară largă.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Neo4j cu instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Neo4j

Neo4j este cea mai utilizată bază de date grafică din lume, care stochează datele ca noduri și relații, mai degrabă decât ca rânduri și tabele. Acest model grafic nativ o face excepțional de rapidă în traversarea conexiunilor — fie că găsești cea mai scurtă cale între două persoane, detectezi rețele de fraudă sau generezi recomandări de produse — fără joncțiunile costisitoare care încetinesc bazele de date relaționale în cazul problemelor cu datele conectate.

Găzduirea proprie a Neo4j pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra modelului tău de date, configurării memoriei și permisiunilor de acces. Eviti taxele cloud per-interogare, păstrând în același timp datele sensibile despre relații — cum ar fi rețelele de utilizatori, graficele tranzacțiilor și ierarhiile organizaționale — în întregime pe infrastructura pe care o controlezi.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Neo4j

Stocare nativă de graf

Datele sunt stocate fizic ca noduri și relații, astfel încât parcurgerile grafurilor se execută în timp constant indiferent de dimensiunea totală a setului de date — ceva ce bazele de date relaționale nu pot egala.

Limbaj de interogare Cypher

Cypher este un limbaj de interogare expresiv, bazat pe potrivirea modelelor, creat special pentru grafuri, permițându-ți să descrii interogări complexe de relații într-o sintaxă lizibilă, asemănătoare cu SQL.

UI de browser încorporată

Neo4j Browser furnizează o interfață vizuală interactivă pentru scrierea interogărilor, explorarea grafului tău și redarea rezultatelor sub formă de diagrame interactive nod-relație.

Tranzacții ACID

Conformitatea completă ACID asigură consistența și durabilitatea datelor, făcând Neo4j potrivit pentru sarcini de lucru în producție unde corectitudinea este nenegociabilă.

REST și Bolt APIs

Protocolul binar Bolt și API-ul HTTP REST permit oricărei aplicații să se conecteze la Neo4j folosind drivere oficiale disponibile pentru Python, Java, JavaScript, Go, .NET și altele.

Algoritmi de graf

Biblioteca de știință a datelor grafice oferă peste 65 de algoritmi — PageRank, detecția comunităților, găsirea căilor — care rulează direct pe graficul tău fără a exporta date.

De ce să rulezi Neo4j pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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