Instalează Neo4j cu instalare printr-un singur click.
Cea mai importantă bază de date grafică open-source din lume, construită pentru stocarea și interogarea datelor profund conectate la scară largă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Neo4j
Neo4j este cea mai utilizată bază de date grafică din lume, care stochează datele ca noduri și relații, mai degrabă decât ca rânduri și tabele. Acest model grafic nativ o face excepțional de rapidă în traversarea conexiunilor — fie că găsești cea mai scurtă cale între două persoane, detectezi rețele de fraudă sau generezi recomandări de produse — fără joncțiunile costisitoare care încetinesc bazele de date relaționale în cazul problemelor cu datele conectate.
Găzduirea proprie a Neo4j pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra modelului tău de date, configurării memoriei și permisiunilor de acces. Eviti taxele cloud per-interogare, păstrând în același timp datele sensibile despre relații — cum ar fi rețelele de utilizatori, graficele tranzacțiilor și ierarhiile organizaționale — în întregime pe infrastructura pe care o controlezi.
Funcționalități cheie ale Neo4j
Stocare nativă de graf
Datele sunt stocate fizic ca noduri și relații, astfel încât parcurgerile grafurilor se execută în timp constant indiferent de dimensiunea totală a setului de date — ceva ce bazele de date relaționale nu pot egala.
Limbaj de interogare Cypher
Cypher este un limbaj de interogare expresiv, bazat pe potrivirea modelelor, creat special pentru grafuri, permițându-ți să descrii interogări complexe de relații într-o sintaxă lizibilă, asemănătoare cu SQL.
UI de browser încorporată
Neo4j Browser furnizează o interfață vizuală interactivă pentru scrierea interogărilor, explorarea grafului tău și redarea rezultatelor sub formă de diagrame interactive nod-relație.
Tranzacții ACID
Conformitatea completă ACID asigură consistența și durabilitatea datelor, făcând Neo4j potrivit pentru sarcini de lucru în producție unde corectitudinea este nenegociabilă.
REST și Bolt APIs
Protocolul binar Bolt și API-ul HTTP REST permit oricărei aplicații să se conecteze la Neo4j folosind drivere oficiale disponibile pentru Python, Java, JavaScript, Go, .NET și altele.
Algoritmi de graf
Biblioteca de știință a datelor grafice oferă peste 65 de algoritmi — PageRank, detecția comunităților, găsirea căilor — care rulează direct pe graficul tău fără a exporta date.
De ce să rulezi Neo4j pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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