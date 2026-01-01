Neo4j este cea mai utilizată bază de date grafică din lume, care stochează datele ca noduri și relații, mai degrabă decât ca rânduri și tabele. Acest model grafic nativ o face excepțional de rapidă în traversarea conexiunilor — fie că găsești cea mai scurtă cale între două persoane, detectezi rețele de fraudă sau generezi recomandări de produse — fără joncțiunile costisitoare care încetinesc bazele de date relaționale în cazul problemelor cu datele conectate.

Găzduirea proprie a Neo4j pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra modelului tău de date, configurării memoriei și permisiunilor de acces. Eviti taxele cloud per-interogare, păstrând în același timp datele sensibile despre relații — cum ar fi rețelele de utilizatori, graficele tranzacțiilor și ierarhiile organizaționale — în întregime pe infrastructura pe care o controlezi.