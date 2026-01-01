Seerr este o platformă open-source de solicitare și descoperire media care unifică cele mai bune funcționalități ale Overseerr și Jellyseerr într-o singură aplicație cu suport nativ pentru Jellyfin, Plex și Emby. Utilizatorii pot naviga pentru filme și emisiuni TV, pot trimite solicitări, iar administratorii le pot aproba printr-un panou de bord curat — în timp ce Sonarr și Radarr gestionează automat descărcarea efectivă.

Auto-găzduirea Seerr păstrează credențialele serverului media și cheile API în propria ta infrastructură, oferind în același timp familiei și prietenilor o modalitate rafinată de a solicita conținut fără acces direct la instrumentele tale de automatizare. Disponibilitatea 24/7 a implementării VPS asigură că trimiterile de solicitări și notificările funcționează fiabil, indiferent dacă rețeaua ta de acasă este online.