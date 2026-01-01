Instalează Seerr printr-o instalare cu un singur click.
Platformă unificată de solicitare media pentru Jellyfin, Plex și Emby cu îndeplinire automată prin Sonarr și Radarr.
Alege un plan VPS pentru Seerr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Seerr
Seerr este o platformă open-source de solicitare și descoperire media care unifică cele mai bune funcționalități ale Overseerr și Jellyseerr într-o singură aplicație cu suport nativ pentru Jellyfin, Plex și Emby. Utilizatorii pot naviga pentru filme și emisiuni TV, pot trimite solicitări, iar administratorii le pot aproba printr-un panou de bord curat — în timp ce Sonarr și Radarr gestionează automat descărcarea efectivă.
Auto-găzduirea Seerr păstrează credențialele serverului media și cheile API în propria ta infrastructură, oferind în același timp familiei și prietenilor o modalitate rafinată de a solicita conținut fără acces direct la instrumentele tale de automatizare. Disponibilitatea 24/7 a implementării VPS asigură că trimiterile de solicitări și notificările funcționează fiabil, indiferent dacă rețeaua ta de acasă este online.
Funcționalități cheie ale Seerr
Suport servere multiple
Funcționează cu Jellyfin, Plex și Emby, inclusiv cu autentificare unică, astfel încât utilizatorii se autentifică cu aceleași date de autentificare pe care le folosesc pentru serverul lor media.
Integrare Sonarr și Radarr
Trimite automat cererile aprobate către Sonarr pentru seriale TV și Radarr pentru filme, finalizând întregul flux de la cerere la bibliotecă.
Prevenirea duplicatelor
Scanează bibliotecile media existente înainte de a accepta cererile, prevenind descărcările inutile pentru conținutul care este deja disponibil.
Permisiuni granulare
Controalele de acces bazate pe roluri și cotele de solicitare per utilizator permit administratorilor să gestioneze ce pot solicita utilizatorii și cât de des.
Notificări multi-canal
Trimite alerte de aprobare și disponibilitate prin Discord, Telegram, Slack, email și webhook-uri pentru a menține utilizatorii informați cu privire la solicitările lor.
De ce să rulezi Seerr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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