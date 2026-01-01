Implementează Maybe cu instalare cu un singur click.
Aplicație open-source pentru finanțe personale și gestionarea averii care îți păstrează datele financiare în întregime pe serverul tău.
Alege un plan VPS pentru Maybe
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Maybe
Maybe este o platformă open-source completă de gestionare a finanțelor personale și a averii, construită inițial ca un startup susținut de capital de risc și ulterior lansată sub licența AGPLv3. Aceasta consolidează conturile bancare, portofoliile de investiții, proprietățile imobiliare și datoriile într-un singur panou de bord, cu urmărirea valorii nete, categorizarea tranzacțiilor și planificarea bugetului. Integrarea opțională OpenAI adaugă informații financiare bazate pe AI fără a le face obligatorii.
Implementarea Maybe pe propriul tău VPS înseamnă că datele tale financiare sensibile nu trec niciodată prin servere terțe, evitând taxele recurente SaaS, și îți păstrezi capacitățile complete de export și personalizare pe care platformele comerciale le restricționează.
Funcționalități cheie ale Maybe
Urmărire valoare netă
Centralizează toate conturile și activele într-un singur panou de bord, cu tendințe istorice și suport multivalută.
Portofoliu de investiții
Monitorizează acțiunile, criptomonedele și alte investiții cu sincronizare automată de la brokeri importanți și actualizări în timp real.
Categorizarea tranzacțiilor
Reguli inteligente și automatizare opțională cu inteligență artificială clasifică cheltuielile, astfel încât bugetele să rămână precise fără efort manual.
Confidențialitate completă a datelor
Datele financiare se află doar pe VPS-ul tău — fără acces din partea terților, fără analiză publicitară, fără taxe de abonament SaaS.
AI Informații financiare
Adu-ți propria cheie API OpenAI pentru a debloca sfaturi financiare conversaționale și sugestii de categorizare automată.
De ce să rulezi Maybe pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.