Cloudreve este o platformă de stocare în cloud open-source, auto-găzduită, cu peste 27.000 de stele pe GitHub, construită pentru a oferi persoanelor fizice și echipelor un drive cloud privat pe care îl controlează pe deplin. Oferă o experiență rafinată, în stil Google Drive — încărcări prin drag-and-drop, linkuri partajabile, previzualizare media online și integrare desktop WebDAV — în timp ce stochează fiecare fișier pe infrastructura pe care o deții.

Spre deosebire de serviciile comerciale de stocare în cloud, Cloudreve nu impune taxe per utilizator, scanare de fișiere și limite de stocare dincolo de capacitatea discului tău VPS. Suportă mai multe backend-uri de stocare, inclusiv disc local, servicii compatibile S3, OneDrive și Google Drive, permițându-ți să unifici stocarea disparată sub un singur punct de acces. Această implementare asociază Cloudreve cu PostgreSQL și Redis pentru stocarea fiabilă a metadatelor și navigarea rapidă prin fișiere.