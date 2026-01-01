Implementează Cloudreve cu instalare într-un singur click.
Platformă de stocare în cloud cu auto-găzduire, cu partajare de fișiere, previzualizare online și suport multi-utilizator, sub controlul tău deplin.
Alege un plan VPS pentru Cloudreve
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cloudreve
Cloudreve este o platformă de stocare în cloud open-source, auto-găzduită, cu peste 27.000 de stele pe GitHub, construită pentru a oferi persoanelor fizice și echipelor un drive cloud privat pe care îl controlează pe deplin. Oferă o experiență rafinată, în stil Google Drive — încărcări prin drag-and-drop, linkuri partajabile, previzualizare media online și integrare desktop WebDAV — în timp ce stochează fiecare fișier pe infrastructura pe care o deții.
Spre deosebire de serviciile comerciale de stocare în cloud, Cloudreve nu impune taxe per utilizator, scanare de fișiere și limite de stocare dincolo de capacitatea discului tău VPS. Suportă mai multe backend-uri de stocare, inclusiv disc local, servicii compatibile S3, OneDrive și Google Drive, permițându-ți să unifici stocarea disparată sub un singur punct de acces. Această implementare asociază Cloudreve cu PostgreSQL și Redis pentru stocarea fiabilă a metadatelor și navigarea rapidă prin fișiere.
Funcționalități cheie ale Cloudreve
Multiple backends de stocare
Conectează discul local, bucket-uri compatibile S3, OneDrive sau Google Drive și gestionează tot spațiul de stocare dintr-o singură interfață unificată.
Partajare securizată de fișiere
Creează linkuri de partajare cu protecție opțională prin parolă, date de expirare și limite de descărcare pentru a controla cine accesează ce.
Online Media previzualizare
Previzualizează imagini, videoclipuri, audio, documente și fișiere de cod direct în browser, fără a le descărca.
Acces WebDAV de pe desktop
Montează Cloudreve ca unitate de rețea pe Windows, macOS sau Linux pentru integrarea nativă a sistemului de fișiere, fără software suplimentar.
Multi-utilizator cu cote
Creează conturi de utilizator cu cote individuale de stocare și niveluri de permisiuni pentru familii, echipe sau clienți.
De ce să rulezi Cloudreve pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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